Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій — Finance.ua

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій».

Про це свідчить текст указу, який оприлюднено на сайті голови держави.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом покладається на Секретаря РНБО.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як зазначається у рішенні РНБО, реєстр — це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.

Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Реєстр створюється і ведеться відповідно до вимог Закону України «Про санкції» з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.

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Як зазначається, створення програмно-технічних засобів Реєстру та забезпечення його функціонування здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Ведення Реєстру забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони України, який є його держателем.

Довідка Finance.ua:

13 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити є Державний реєстр санкцій. 26 липня Президент підписав закон.

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