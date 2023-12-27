Голова НБУ пояснив, як вплинуть на росію нові санкції США — Finance.ua

Голова НБУ пояснив, як вплинуть на росію нові санкції США Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Голова НБУ пояснив, як вплинуть на росію нові санкції США

Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив важливість нових санкцій Сполучених Штатів Америки проти росії. Він відзначив, що з 24 лютого відбувається активний розвиток глобальної санкційної стратегії, і це є важливим елементом реакції світу на дії росії.

Про це Пишний написав у Facebook.

Він зауважив, що 2022 рік став роком перелому в історії санкцій і вводу непередбачених обмежень для росії. Це призвело до того, що росія стала відправляти торговельні та фінансові потоки в треті країни, щоб уникнути санкцій.

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«2023 рік також відзначається як важливий рік для санкційного контролю, і нові обмеження від США покладуть початок трендам, що будуть актуальними у 2024 році», — написав голова НБУ.

У відповідь на нові обмеження та роз’яснення від регуляторів фінансові установи з усього світу почали швидко реагувати на операції, пов’язані з росією, та калібрувати свої засоби контролю для ефективного управління ризиками, пов’язаними з постійними спробами росії обходити санкції.

А останній крок США є кульмінацією цього санкційного року, який задасть тренд для 2024 року.

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Що означатимуть нові санкції для росії

Нещодавно були опубліковані зміни до законодавства США, які включають в себе застосування санкцій до фінансових установ росії в наступних випадках:

здійснення або сприяння важливим фінансовим трансакціям на користь або від імені будь-якої особи в ключових галузях російської економіки, які підтримують військово-промислову базу росії, включаючи технологічний, оборонний, аерокосмічний та виробничий сектори;

сприяння значним трансакціям або надання послуг залученням російської військово-промислової бази, включаючи конкретні виробничі ресурси та технологічні матеріали, які росія намагається отримати з іноземних джерел.

У разі порушення цих обмежень фінансова установа може бути піддана повній блокаді санкціями США або обмеженням у відкритті та обслуговуванні кореспондентських рахунків.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) опублікувало роз’яснення щодо кроків, які повинні бути вжиті фінансовими установами для мінімізації ризиків, зокрема:

перегляд клієнтської бази;

повідомлення клієнтів про очікувані вимоги;

проведення опитування клієнтів для отримання інформації про їхніх контрагентів;

зменшення ризику, пов’язаного з клієнтами або контрагентами, які здійснюють високоризиковану діяльність або відмовляються надавати необхідну інформацію;

проведення навчання з питань комплаєнсу як для персоналу «першої лінії», так і для керівництва.

Ці нові заходи є одними з найпотужніших кроків в санкційній політиці цього року, і вони суттєво підсилять ефективність санкційного режиму проти росії. Фінансовий сектор визнається ключовим у санкційному полі, і будь-які зв’язки з росією вважаються токсичними, тому підвищений контроль та перевірка є необхідними для всіх відповідних транзакцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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