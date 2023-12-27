Голова НБУ пояснив, як вплинуть на росію нові санкції США — Finance.ua

Голова НБУ пояснив, як вплинуть на росію нові санкції США
Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив важливість нових санкцій Сполучених Штатів Америки проти росії. Він відзначив, що з 24 лютого відбувається активний розвиток глобальної санкційної стратегії, і це є важливим елементом реакції світу на дії росії.
Про це Пишний написав у Facebook.
Він зауважив, що 2022 рік став роком перелому в історії санкцій і вводу непередбачених обмежень для росії. Це призвело до того, що росія стала відправляти торговельні та фінансові потоки в треті країни, щоб уникнути санкцій.
«2023 рік також відзначається як важливий рік для санкційного контролю, і нові обмеження від США покладуть початок трендам, що будуть актуальними у 2024 році», — написав голова НБУ.
У відповідь на нові обмеження та роз’яснення від регуляторів фінансові установи з усього світу почали швидко реагувати на операції, пов’язані з росією, та калібрувати свої засоби контролю для ефективного управління ризиками, пов’язаними з постійними спробами росії обходити санкції.
А останній крок США є кульмінацією цього санкційного року, який задасть тренд для 2024 року.
Що означатимуть нові санкції для росії
Нещодавно були опубліковані зміни до законодавства США, які включають в себе застосування санкцій до фінансових установ росії в наступних випадках:
- здійснення або сприяння важливим фінансовим трансакціям на користь або від імені будь-якої особи в ключових галузях російської економіки, які підтримують військово-промислову базу росії, включаючи технологічний, оборонний, аерокосмічний та виробничий сектори;
- сприяння значним трансакціям або надання послуг залученням російської військово-промислової бази, включаючи конкретні виробничі ресурси та технологічні матеріали, які росія намагається отримати з іноземних джерел.
У разі порушення цих обмежень фінансова установа може бути піддана повній блокаді санкціями США або обмеженням у відкритті та обслуговуванні кореспондентських рахунків.
Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) опублікувало роз’яснення щодо кроків, які повинні бути вжиті фінансовими установами для мінімізації ризиків, зокрема:
- перегляд клієнтської бази;
- повідомлення клієнтів про очікувані вимоги;
- проведення опитування клієнтів для отримання інформації про їхніх контрагентів;
- зменшення ризику, пов’язаного з клієнтами або контрагентами, які здійснюють високоризиковану діяльність або відмовляються надавати необхідну інформацію;
- проведення навчання з питань комплаєнсу як для персоналу «першої лінії», так і для керівництва.
Ці нові заходи є одними з найпотужніших кроків в санкційній політиці цього року, і вони суттєво підсилять ефективність санкційного режиму проти росії. Фінансовий сектор визнається ключовим у санкційному полі, і будь-які зв’язки з росією вважаються токсичними, тому підвищений контроль та перевірка є необхідними для всіх відповідних транзакцій.
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