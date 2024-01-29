Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на пів року — Finance.ua

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на пів року
Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії, запроваджені за агресію проти України.
Про це йдеться у комюніке Ради ЄС.
Санкції продовжили на наступні шість місяців — до 31 липня 2024 року.
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Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення рф.
Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, які охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
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Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.
У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.
Довідка Finance.ua:
- 12-й пакет санкцій ЄС проти росії схвалили у грудні 2023 року, він, серед іншого, впроваджує обмеження на торгівлю російськими діамантами;
- до другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.
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