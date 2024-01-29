Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на пів року — Finance.ua

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на пів року Сьогодні 16:30 — Світ

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на пів року

Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії, запроваджені за агресію проти України.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

Санкції продовжили на наступні шість місяців — до 31 липня 2024 року.

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Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення рф.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, які охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

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Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

Довідка Finance.ua:

12-й пакет санкцій ЄС проти росії схвалили у грудні 2023 року, він, серед іншого, впроваджує обмеження на торгівлю російськими діамантами;

до другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.

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Європейська правда За матеріалами:

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