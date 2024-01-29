Санкції США зупинили російський енергетичний проєкт — Finance.ua

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Санкції США зупинили російський енергетичний проєкт

Енергетика
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Санкції США зупинили російський енергетичний проєкт
Санкції США зупинили російський енергетичний проєкт
Санкції США щодо нового заводу рф з виробництва зрідженого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту цього енергоносія.
Про це інформує агенція Bloomberg.
Зусилля США щодо скорочення енергетичних прибутків рф починають давати результат.
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«Санкції Білого дому щодо нового заводу зрідженого природного газу в Сибіру перекреслили плани рф розпочати експорт цього місяця», — йдеться у повідомленні.
Оператор заводу «Новатек» щосили намагається знайти покупців відтоді, як у листопаді були запроваджені санкції, і перше відвантаження продукції тепер відкладено, щонайменше до лютого.
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Іноземні партнери за проєктом «Арктик СПГ-2», зокрема французька TotalEnergies та китайські нафтові компанії, заявили про форс-мажорні обставини своєї участі. Давні клієнти, які підписалися на поставки, тепер не хочуть їх, побоюючись відплати США.
Міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що Кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто, зазначає Bloomberg.
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Це невеликий ринок з обмеженою кількістю спеціалізованих судів, які ретельно відстежуються та контролюються. «Арктик СПГ-2» повинен використовувати судна, здатні перетинати покриті крижаною кіркою води за Полярним колом.
Bloomberg зазначає, що проєкт, який почав виробляти паливо у грудні, швидше за все, знайде покупця на свою першу партію. Але йому, ймовірно, буде важко забезпечити стабільний бізнес чи працювати на запланованій потужності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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