Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба Сьогодні 20:20

Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба

У російській зброї знайдено до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва. Україна потребувала б менше допомоги від союзників, якби санкції були більш ефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, Захід повинен докласти зусиль, щоб придушити здатність Росії виробляти зброю.

«За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, знайдених у російській зброї, знищеній в Україні, походять із західних країн», — пише міністр.

Кулеба зауважив, що поставки росії критично важливих компонентів не є наслідком дій союзних урядів, а радше приватних фірм. Компоненти, які ворог застосовує в озброєнні, не обов’язково є військовим товаром, а продукцією подвійного призначення.

Так чи інакше, в кінцевому підсумку Росія й надалі здатна вчиняти злочини проти України, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.

«Україна потребувала б менше допомоги і втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для уникнення санкцій були ретельно відстежені і повністю закриті. Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів та спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх», — пише Кулеба.

За словами міністра, левова частка відповідальності лежить на самих компаніях, які повинні контролювати кінцевих споживачів товарів й стежити за тим, щоб їхні запчастини не потрапляли в зброю, яка вбиває людей.

«Припинення поставок цих запчастин до Росії потребує масштабних, скоординованих зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні і виведе з ладу військову машину путіна (володимир путін, диктатор росії. — Ред.), — зауважив Кулеба.

Іноземні компоненти у зброї рф

Країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.

Проте у російських ракетах чи безпілотниках «Шахед» продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн — союзників України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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