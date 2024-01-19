Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба

0
Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба
Україна потребувала б меншої допомоги, якби росії не вдавалося уникати санкцій, — Кулеба
У російській зброї знайдено до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва. Україна потребувала б менше допомоги від союзників, якби санкції були більш ефективними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Як відзначив Кулеба, Захід повинен докласти зусиль, щоб придушити здатність Росії виробляти зброю.
«За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, знайдених у російській зброї, знищеній в Україні, походять із західних країн», — пише міністр.
Кулеба зауважив, що поставки росії критично важливих компонентів не є наслідком дій союзних урядів, а радше приватних фірм. Компоненти, які ворог застосовує в озброєнні, не обов’язково є військовим товаром, а продукцією подвійного призначення.
Так чи інакше, в кінцевому підсумку Росія й надалі здатна вчиняти злочини проти України, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.
«Україна потребувала б менше допомоги і втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для уникнення санкцій були ретельно відстежені і повністю закриті. Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів та спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх», — пише Кулеба.
За словами міністра, левова частка відповідальності лежить на самих компаніях, які повинні контролювати кінцевих споживачів товарів й стежити за тим, щоб їхні запчастини не потрапляли в зброю, яка вбиває людей.
«Припинення поставок цих запчастин до Росії потребує масштабних, скоординованих зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні і виведе з ладу військову машину путіна (володимир путін, диктатор росії. — Ред.), — зауважив Кулеба.

Іноземні компоненти у зброї рф

Країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.
Проте у російських ракетах чи безпілотниках «Шахед» продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн — союзників України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.