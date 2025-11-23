ТОП-5 легкових авто, вантажівок та автобусів, що виробляють в Україні Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

ТОП-5 легкових авто, вантажівок та автобусів, що виробляють в Україні

В Україні за 10 місяців 2025 року зареєстровано на 44% менше вітчизняних легкових автомобілів порівняно з минулим роком. Кількість реєстрацій знизилася до 138 авто на місяць, а частка українських машин на ринку впала до 2%.

В Україні випускають легкові, вантажні автомобілі та автобуси, Про це розповідає аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, пише РБК-Україна , ми вибрали основне.

ТОП-5 легкових марок

За перші 10 місяців 2025 року до нього увійшли:

Skoda, СКС (Спец-Ком-Сервіс), ГАС (український завод броньованих та спеціальних автомобілів), VD та Toyota.

«Лише частина автомобілів марки Skoda — це легкові авто для загального ринку. Вони випускаються на закарпатському заводі «Єврокар», — сказав експерт в коментарі РБК-Україна.

Інші моделі — це переобладнані в заводських умовах місцевими підприємствами автомобілі, які отримують відмітку «спеціальний»: для поліції, медичної допомоги, комунальних служб тощо.

ТОП-5 вантажівок

InterCargoTruck, СКС, СБМ, ТК, Reform.

Імпортні шасі оснащують самоскидами, кранами-маніпуляторами, фургонами-рефрижераторами та подібними «надбудовами», після чого транспортний засіб отримує ім’я нового виробника — компанії з дообладнання чи переобладнання авто.

ТОП-5 автобусів

Ataman, ЗАЗ, Еталон, Богдан, ФПВ.

У випадку збірки автобусів, переважно до імпортного (індійського чи китайського шасі, рідше японського) додається кузов, зварений на місці.

У 2025 році за 10 місяців вироблених в Україні легкових авто було зареєстровано 1 479 одиниці (-44,5% до аналогічного періоду 2024 року), а також 1 991 вантажівку (-13,4%) та 674 автобуси (+17,0%).

У жовтні кількість перших реєстрацій становить 138 легкових автомобілів українського виробництва. Найбільше серед них було зареєстровано кросоверів Skoda Karoq — 83 одиниці.

Які технології

Остап Новицький пояснює, що 100% повного циклу власного виробництва (зі штампуванням, зварюванням та фарбуванням кузовів) у сегменті легкових авто зараз в Україні немає.

Натомість, використовуються різні рівні локалізації, які підпадають під визначення «вироблено в Україні».

Великовузлова збірка — це основний метод для легкових авто. На заводі «Єврокар» Skoda Karoq збирають саме за цією схемою. На завод приходять готові, пофарбовані кузови та двигуни, шасі, елементи салону, які на місці з’єднуються в готовий автомобіль.

Дообладнання / переобладнання домінує у сегменті вантажних та спеціальних авто. Компанія імпортує базове шасі (раму з кабіною та мотором), і в Україні встановлює на нього спеціалізовану «надбудову»: кузов-фургон, рефрижератор, самоскидний механізм чи кран. Після цього транспортний засіб отримує новий номер.

Виробництво кузова на імпортному шасі є типово для автобусів. За основу береться готове імпортне шасі (наприклад, TATA або Ashok Leyland), і на нього «одягається» зварений та обладнаний на українському заводі пасажирський кузов.

Ринки збуту авто українського виробництва

Для автомобілів вітчизняного виробництва переважно характерний локальний збут.

Це обумовлено значною кількістю контрактних виробів на замовлення комунальних або державних установ, або специфікою тендерів на автобусні перевезення, де пріоритет може надаватися власникам автобусів, виготовлених в Україні.

