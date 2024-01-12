США запровадили нові санкції проти рф — Finance.ua

США запровадили нові санкції проти рф Сьогодні 11:16 — Світ

США запровадили нові санкції проти рф

Сполучені Штати Америки у четвер, 11 січня, запровадили нові санкції проти російської федерації. Під обмеження, зокрема, потрапили активи російського міністерства оборони.

Про це інформує Міністерство фінансів США.

Зазначається, що санкції накладені на Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

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Крім того, США запровадили обмеження проти генерального директора ВАТ «Державна авіакомпанія «224-й окремий авіаційний загін» Володимира Міхейчика.

Також Білий дім запровадив санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків: двох Іл-76МД та одного АН-124.

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Нагадаємо, наприкінці грудня США завдали кремлю газовий удар, запровадивши нові санкції проти росії. Тепер рф не має доступу до технологій, щоб забезпечити розширення експорту скрапленого природного газу.

Також Європейський Союз розширив антиросійські санкції. Обмеження доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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