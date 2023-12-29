росія почала відчувати на собі санкції США щодо поставок СПГ — Reuters — Finance.ua
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росія почала відчувати на собі санкції США щодо поставок СПГ — Reuters

Енергетика
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росія почала відчувати на собі санкції США щодо поставок СПГ — Reuters
росія почала відчувати на собі санкції США щодо поставок СПГ — Reuters
Санкції США становлять серйозну перешкоду для планів росії збільшити експорт морського скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи.
Про це повідомляє на Reuters.
Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку та збільшити обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.
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Аналітики стверджують, що хоч рф і змінила акцент ринку більш на Азію (Китай та Індія), проте вплив обмежень на ЗПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів і відсутність доступу до технологій і фінансів.
Зусилля росії з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх.
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Тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш ніж удвічі пропонованим трубопроводом «Сила Сибіру-2» ще не завершилися укладенням надійного контракту.
Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується росією, на рівні 60 доларів США за барель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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