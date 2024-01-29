Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода — Finance.ua

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Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода

Мир
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Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины.
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.
Санкции продлили на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2024 года.
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Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против россии, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение рф.
В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, охватывающих ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
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Они также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещания и лицензии нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.
В коммюнике подчеркнули, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

Справка Finance.ua:

  • 12-й пакет санкций ЕС против россии одобрили в декабре 2023 года, он, среди прочего, вводит ограничения на торговлю российскими бриллиантами;
  • ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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