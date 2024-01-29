Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода — Finance.ua

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода Сегодня 16:30 — Мир

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода

Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

Санкции продлили на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2024 года.

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Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против россии, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение рф.

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, охватывающих ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

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Они также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещания и лицензии нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.

В коммюнике подчеркнули, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

Справка Finance.ua:

12-й пакет санкций ЕС против россии одобрили в декабре 2023 года, он, среди прочего, вводит ограничения на торговлю российскими бриллиантами;

ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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