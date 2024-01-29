Санкции США остановили российский энергетический проект — Finance.ua

Санкции США остановили российский энергетический проект
Санкции США в отношении нового завода рф по производству сжиженного природного газа в Сибири разрушили планы относительно начала экспорта этого энергоносителя.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Усилия США по сокращению энергетических доходов рф начинают давать результат.
«Санкции Белого дома относительно нового завода сжиженного природного газа в Сибири перечеркнули планы рф начать экспорт в этом месяце», — говорится в сообщении.
Оператор завода «Новатек» изо всех сил пытается найти покупателей с тех пор, как в ноябре были введены санкции, и первая отгрузка продукции теперь отложена, по меньшей мере, до февраля.
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Иностранные партнеры по проекту «Арктик СПГ-2», в том числе французская TotalEnergies и китайские нефтяные компании, заявили о форс-мажорных обстоятельствах своего участия. Давние клиенты, подписавшиеся на поставки, теперь не хотят их, опасаясь возмездия США.
Международные санкции против российской нефтяной промышленности привели к тому, что Кремль собрал огромный теневой флот танкеров для обеспечения поставок нефти, но с газом все не так просто, отмечает Bloomberg.
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Это небольшой рынок с ограниченным количеством специализированных судов, тщательно отслеживаемых и контролируемых. «Арктик СПГ-2» должен использовать суда, способные пересекать покрытые ледяной коркой воды за Полярным кругом.
Bloomberg отмечает, что проект, начавший производить топливо в декабре, скорее всего, найдет покупателя на свою первую партию. Но ему, вероятно, будет сложно обеспечить стабильный бизнес или работать на запланированной мощности.
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