Санкции США остановили российский энергетический проект — Finance.ua

Санкции США остановили российский энергетический проект Сегодня 10:32 — Энергетика

Санкции США остановили российский энергетический проект

Санкции США в отношении нового завода рф по производству сжиженного природного газа в Сибири разрушили планы относительно начала экспорта этого энергоносителя.

Усилия США по сокращению энергетических доходов рф начинают давать результат.

«Санкции Белого дома относительно нового завода сжиженного природного газа в Сибири перечеркнули планы рф начать экспорт в этом месяце», — говорится в сообщении.

Оператор завода «Новатек» изо всех сил пытается найти покупателей с тех пор, как в ноябре были введены санкции, и первая отгрузка продукции теперь отложена, по меньшей мере, до февраля.

Иностранные партнеры по проекту «Арктик СПГ-2», в том числе французская TotalEnergies и китайские нефтяные компании, заявили о форс-мажорных обстоятельствах своего участия. Давние клиенты, подписавшиеся на поставки, теперь не хотят их, опасаясь возмездия США.

Международные санкции против российской нефтяной промышленности привели к тому, что Кремль собрал огромный теневой флот танкеров для обеспечения поставок нефти, но с газом все не так просто, отмечает Bloomberg.

Это небольшой рынок с ограниченным количеством специализированных судов, тщательно отслеживаемых и контролируемых. «Арктик СПГ-2» должен использовать суда, способные пересекать покрытые ледяной коркой воды за Полярным кругом.

Bloomberg отмечает, что проект, начавший производить топливо в декабре, скорее всего, найдет покупателя на свою первую партию. Но ему, вероятно, будет сложно обеспечить стабильный бизнес или работать на запланированной мощности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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