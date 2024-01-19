Украина нуждалась бы в меньшей помощи, если бы россии не удавалось избегать санкций, — Кулеба Сегодня 20:20

Украина нуждалась бы в меньшей помощи, если бы россии не удавалось избегать санкций, — Кулеба

В российском оружии найдено до 95% критически важных компонентов иностранного производства. Украина нуждалась бы в меньшей помощи от союзников, если бы санкции были более эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, Запад должен приложить усилия, чтобы подавить способность россии производить оружие.

«По некоторым данным, до 95% критически важных компонентов иностранного производства, найденных в российском оружии, уничтоженном в Украине, происходят из западных стран», — пишет министр.

Кулеба отметил, что поставки россии критически важных компонентов не являются следствием действий союзных правительств, а скорее частных фирм. Компоненты, применяемые врагом в вооружении, не обязательно являются военным товаром, а продукцией двойного назначения.

Так или иначе, в конечном итоге россия и дальше способна совершать преступления против Украины, убивать людей и разрушать критически важную инфраструктуру.

«Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла меньше жизней, если бы все теневые схемы и лазейки во избежание санкций были тщательно отслежены и полностью закрыты. Мероприятие имеет лучшую финансовую разведку, экспертов и специализированные органы, которые способны отслеживать такие схемы и разрушать их», — пишет Кулеба.

По словам министра, львиная доля ответственности лежит на самих компаниях, которые должны контролировать конечных потребителей товаров и следить за тем, чтобы их запчасти не попадали в убивающее людей оружие.

«Прекращение поставок этих запчастей в россию требует масштабных, скоординированных усилий частного и государственного секторов. Но это спасет жизни многих гражданских лиц в Украине и выведет из строя военную машину путина (владимир путин, диктатор россии. — Ред.), — отметил Кулеба.

Иностранные компоненты в оружии рф

Страны Запада ввели санкции против россии и ее союзников с тем, чтобы ограничить поставки в страну технологий, которые могут использоваться при производстве оружия.

Однако в российских ракетах или беспилотниках «Шахед» продолжают находить детали, производимые за рубежом. Детали в дронах могут производиться компаниями стран — союзников Украины.

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