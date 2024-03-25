Впервые в «Дія»: украинцы смогут подать заявления в международный реестр ущерба — Finance.ua

Впервые в «Дія»: украинцы смогут подать заявления в международный реестр ущерба Сегодня 10:00

Впервые в «Дія»: украинцы смогут подать заявления в международный реестр ущерба

Подписано соглашение об обмене электронными данными, благодаря которому украинцы смогут подать заявление о возмещении ущерба, нанесенного в результате российской агрессии. Им предусмотрен запуск нового сервиса, что является беспрецедентным случаем по международному обмену данными. Услуга будет доступна на портале и в приложении Дія.

Об этом пишет Минюст.

«„Дія“ стала одним из главных цифровых инструментов восстановления. Сначала мы запустили сервис Уведомления о поврежденном имуществе, затем совместно с Минвосстановления — Реестр о поврежденном и разрушенном имуществе, а впоследствии — сервис „єВідновлення“. Подача заявлений через „Дія“ в международный Реестр ущерба — важный шаг для фиксации убытков и подтверждения всех потерь, нанесенных россией. „Дія“ становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба, чтобы в дальнейшем запустить компенсационный механизм», отметил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Первый этап начнется в апреле этого года — украинцы смогут сформировать заявки о поврежденном или разрушенном жилом недвижимом имуществе при наличии Акта об обследовании от местных властей. Со временем планируется подать заявление в Реестр убытков даже при условии, если человек не обращался к местным властям.

Кроме того, впоследствии будет расширен список категорий убытков из-за агрессии рф. В Реестр можно будет подавать заявления через «Дія» относительно:

причиненного вреда жизни и здоровью;

принудительного перемещения и вынужденного переселения;

преступления пыток и сексуального насилия;

других повреждений и нанесенного ущерба.

В будущем заявления о причиненном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать юридические лица и государство.

«Реестр ущерба для Украины — это важный первый шаг к репарациям за ущерб, причиненный агрессией россии Украине и всем, кто пострадал от этой агрессии. Реестр готовится принять миллионы заявлений от пострадавших, и уже скоро он начинает свою работу. Мы очень рады сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации, „Дія“ и Министерством юстиции. Благодаря тому, что „Дія“ является удобным и надежным приложением для 20 миллионов украинцев, мы можем создать простой, доступный и безопасный способ подачи заявлений в Реестр. Кроме того, интеграция „Дія“ в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчит процесс сбора доказательств, которые следует добавить в заявление», — подчеркнул исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, Маркиян Ключковский.

Напомним, количество резидентов «Дія.City» достигло 900. К «Дія.City» за последние две недели присоединились украинский ИИ-стартап Beholder, производитель БПЛА, авиационных систем и военного оборудования Ukrspecsystems, американская компания Silvaco, студия веб-дизайна Habitat и создатель видеоигр Kava Gaming.

Справка Finance.ua:

В прошлом году были заложены основы для создания компенсационного механизма — Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, штаб-квартира которого находится в г. Гаага, Нидерланды.

Работа Реестра ущерба будет заключаться в сборе заявлений и доказательств возмещения убытков, потерь или ущерба, причиненного в результате агрессии рф против Украины, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

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