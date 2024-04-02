В Гааге заработал реестр возмещения ущерба Украине, украинцы могут подавать иски — Finance.ua
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В Гааге заработал реестр возмещения ущерба Украине, украинцы могут подавать иски

Личные финансы
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В нидерландской Гааге заработала система возмещения ущерба, нанесенного Украине войной. Украинцы могут подавать соответствующие иски.
Об этом сообщает CNN.
«Украинцы могут подавать иски о возмещении ущерба, нанесенного их имуществу в результате российского вторжения, с помощью нового механизма, запущенного во вторник, причем чиновники ожидают, что в общей сложности поступит до 10 миллионов запросов», — пишет CNN.
Теперь основное внимание будет уделяться тем искам, которые будут касаться повреждения или уничтожения жилой недвижимости во время войны. Ожидается, что в этой категории поступит от 300 тысяч до 600 тысяч заявлений.
«Чрезвычайно важно, что мы сегодня здесь встретились не только для того, чтобы обсудить, как мы будем привлекать россию к ответственности, но и запустить очень конкретную процедуру, от которой может выиграть каждый пострадавший украинец», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Конференция в Гааге
Также сегодня в Гааге начнется конференция «Восстановление справедливости для Украины», в которой примут участие 57 стран. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, конференция была организована Украиной, Нидерландами и Европейской комиссией. Она поможет преодолеть безнаказанность и обеспечит жертвам компенсации.

Реестр ущерба

В 2023 году Европейский союз (ЕС) принял решение о создании Международного реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Головной офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный — в Киеве.
В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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