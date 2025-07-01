Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для россии — Finance.ua

Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для россии Сегодня 16:28

Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для россии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала о преступлении агрессии россии против Украины», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что соглашение недавно подписали с Советом Европы и теперь его нужно оперативно ратифицировать, чтобы начать процесс реального создания трибунала.

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«Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов для полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — подчеркнул президент.

Кроме того, он ожидает скорого предоставления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института.

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«Уже в этом году в россии должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения россии к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание россии за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни», — подытожил он.

Напомним, 25 июня на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.

Ключевые положения устава:

Никаких иммунитетов для агрессоров. Полностью международная юрисдикция. Преступление агрессии предопределено четко. Сотрудничество с МУС, а не конкуренция. Полноценные заочные процессы. Юридическое установление истины.

«Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Документ, дающий реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну», — отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

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