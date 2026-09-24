Как уволиться с военной службы: в Генштабе объяснили процедуру

В Генеральном штабе ВСУ упорядочили алгоритм действий при увольнении военнослужащих с военной службы. Все действующие нормы законодательства по этому вопросу построили в единую практическую инструкцию.
Об этом сообщил спикер по вопросам человеческого капитала Генштаба лейтенант Владимир Молодий в комментарии Укринформу.
«По состоянию на сегодняшний день в Генеральном штабе упорядочили алгоритм действий при увольнении военнослужащих с военной службы. Все действующие нормы законодательства об увольнении со службы построили в единую практическую инструкцию для должностных лиц, участвующих в процессе увольнения военнослужащего. Этот документ систематизирует последовательность действий должностных лиц воинских частей, ТЦК и СП, учреждений здравоохранения и других участников процесса, то есть определяет, кто и на каком этапе должен выполнить необходимые действия», — отметил Молодий.
По его словам, главная цель — обеспечить единый подход к организации увольнения и улучшить взаимодействие между всеми привлеченными структурами, а также предоставить военнослужащим лучшее понимание, какие документы необходимы для увольнения, какие этапы предусматривает процедура и какие действия должны выполнить ответственные должностные лица.
В то же время спикер подчеркнул, что утвержденный Генштабом алгоритм «не устанавливает новых оснований для увольнения, а лишь напоминает, как действовать в зависимости от уже предусмотренных законодательством оснований».
Какие этапы предусматривает увольнение
Как пояснил Молодий, в первую очередь необходимо определить основание для увольнения военнослужащего. От этого зависит дальнейший порядок действий, перечень документов и необходимые процедуры.
Далее следует собрать и оформить документы и подать рапорт. Отдельные документы могут относиться к военному учету, обеспечению, состоянию здоровья и т. д.
После этого военнослужащий должен пройти необходимые процедуры. В зависимости от основания это может включать, в частности, прохождение ВВК, оформление документов для пенсионного обеспечения и пр.
Следующий шаг — оформление увольнения в воинской части. После этого военный должен получить документы и информацию, необходимую после увольнения, в частности, о дальнейших действиях, связанных с воинским учетом.
Заключительным этапом является постановка на воинский учет в ТЦК и СП после увольнения.
«После исключения из списков личного состава воинской части, нужно в 5-дневный срок прибыть в ТЦК и СП и встать на воинский учет», — проинформировал спикер.
Куда военному обращаться за помощью
Молодий отметил, что во время процедуры увольнения каждый военнослужащий может обращаться за советами и помощью в различные структуры.
В первую очередь можно обратиться к командиру, который может помочь правильно оформить рапорт, объяснить общий алгоритм и направить к ответственным должностным лицам.
Также можно обратиться в службу персонала, где будут сопровождаться оформление увольнения. Кроме того, в отделении гражданско-военного сотрудничества специалисты проинформируют о предусмотренных законодательством правах, гарантиях и льготах, в том числе и после увольнения, а также обеспечат сопровождение до завершения процедуры увольнения и исключения из списков личного состава воинской части.
Если увольнение связано с состоянием здоровья, то военному следует обратиться в заведение здравоохранения, где решаются вопросы ВВК, отметил спикер.
Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров ранее заявлял, что указ президента об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих службу с 2022 года или ранее, будет иметь приоритет над заключенными контрактами. Процесс частичного увольнения планируют начать в конце осени 2026 года. По его словам, механизм увольнения будет основываться на двух основных критериях: общей продолжительности службы с 2014 года и количестве боевых дней. Также Finance.ua рассказывал, что согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки после завершения контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях. Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.