Как уволиться с военной службы: в Генштабе объяснили процедуру

В Генеральном штабе ВСУ упорядочили алгоритм действий при увольнении военнослужащих с военной службы. Все действующие нормы законодательства по этому вопросу построили в единую практическую инструкцию.

Об этом сообщил спикер по вопросам человеческого капитала Генштаба лейтенант Владимир Молодий в комментарии Укринформу.

«По состоянию на сегодняшний день в Генеральном штабе упорядочили алгоритм действий при увольнении военнослужащих с военной службы. Все действующие нормы законодательства об увольнении со службы построили в единую практическую инструкцию для должностных лиц, участвующих в процессе увольнения военнослужащего. Этот документ систематизирует последовательность действий должностных лиц воинских частей, ТЦК и СП, учреждений здравоохранения и других участников процесса, то есть определяет, кто и на каком этапе должен выполнить необходимые действия», — отметил Молодий.

По его словам, главная цель — обеспечить единый подход к организации увольнения и улучшить взаимодействие между всеми привлеченными структурами, а также предоставить военнослужащим лучшее понимание, какие документы необходимы для увольнения, какие этапы предусматривает процедура и какие действия должны выполнить ответственные должностные лица.

В то же время спикер подчеркнул, что утвержденный Генштабом алгоритм «не устанавливает новых оснований для увольнения, а лишь напоминает, как действовать в зависимости от уже предусмотренных законодательством оснований».

Какие этапы предусматривает увольнение

Как пояснил Молодий, в первую очередь необходимо определить основание для увольнения военнослужащего. От этого зависит дальнейший порядок действий, перечень документов и необходимые процедуры.

Далее следует собрать и оформить документы и подать рапорт. Отдельные документы могут относиться к военному учету, обеспечению, состоянию здоровья и т. д.

После этого военнослужащий должен пройти необходимые процедуры. В зависимости от основания это может включать, в частности, прохождение ВВК, оформление документов для пенсионного обеспечения и пр.

Следующий шаг — оформление увольнения в воинской части. После этого военный должен получить документы и информацию, необходимую после увольнения, в частности, о дальнейших действиях, связанных с воинским учетом.

Заключительным этапом является постановка на воинский учет в ТЦК и СП после увольнения.

«После исключения из списков личного состава воинской части, нужно в 5-дневный срок прибыть в ТЦК и СП и встать на воинский учет», — проинформировал спикер.

Куда военному обращаться за помощью

Молодий отметил, что во время процедуры увольнения каждый военнослужащий может обращаться за советами и помощью в различные структуры.

В первую очередь можно обратиться к командиру, который может помочь правильно оформить рапорт, объяснить общий алгоритм и направить к ответственным должностным лицам.

Также можно обратиться в службу персонала, где будут сопровождаться оформление увольнения. Кроме того, в отделении гражданско-военного сотрудничества специалисты проинформируют о предусмотренных законодательством правах, гарантиях и льготах, в том числе и после увольнения, а также обеспечат сопровождение до завершения процедуры увольнения и исключения из списков личного состава воинской части.

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Если увольнение связано с состоянием здоровья, то военному следует обратиться в заведение здравоохранения, где решаются вопросы ВВК, отметил спикер.

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров ранее заявлял , что указ президента об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих службу с 2022 года или ранее, будет иметь приоритет над заключенными контрактами. Процесс частичного увольнения планируют начать в конце осени 2026 года. По его словам, механизм увольнения будет основываться на двух основных критериях: общей продолжительности службы с 2014 года и количестве боевых дней.