Поэтапная демобилизация: после увольнения военные получат отсрочку, пропорциональную дням на фронте Сегодня 11:03

Военнослужащие после увольнения со службы получат отсрочку от мобилизации. Ее продолжительность будет зависеть от времени пребывания на фронте.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал в интервью «Милитарному»

Как будет работать механизм

Комментируя будущий механизм демобилизации, главнокомандующий уточнил, что речь идет именно об освобождении от военной службы, после которого будет предусматриваться отсрочка от повторного призыва.

«Военнослужащие, уволенные со службы, получат отсрочки пропорционально дням пребывания на фронте», — заявил Сырский.

По его словам, соответствующий механизм уже определен военным командованием. Практическая проработка этого решения идет на уровне бригад.

Сырский также уточнил, что задачу наработки механизма поставил президент Владимир Зеленский. Завершить подготовку соответствующих решений планируется до конца мая.

Тема демобилизации остается одной из ключевых

Тема демобилизации стала одной из самых обсуждаемых после недавнего анонса Зеленского о подготовке новых подходов к прохождению военной службы.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров также публично озвучивал идею предоставления отсрочки после завершения службы, что подтверждает проработку такого подхода на государственном уровне.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в том числе в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.

Он поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Как уточнил народный депутат Алексей Гончаренко, украинским военнослужащим уже начали отправлять проекты новых контрактов. Проекты предусматривают два варианта заключения контрактов:

сроком один год для действующих военнослужащих, которые проходят службу в боевых ротах;

сроком от двух лет и больше для всех категорий военнослужащих и граждан.

Отдельно в проектах контрактов предусмотрено право на отсрочку от мобилизации после увольнения со службы для военнослужащих, заключающих контракт сроком от двух лет. Предлагается применять расчет: один месяц выполнения боевых задач равен трем месяцам отсрочки.

