Военным разрешат увольняться со службы, но массовой демобилизации не будет — нардеп Сегодня 11:34

Фото Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

В Верховной Раде ожидают от Министерства обороны комплексного законопроекта, который будет предусматривать введение срочных контрактов с возможностью гарантированного отдыха после службы. В то же время о массовом увольнении военных пока речь не идет.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии «Телеграфу».

По словам народного депутата, парламент ожидает от Министерства обороны комплексного документа, который должен урегулировать ряд вопросов. Речь идет, в частности, об уменьшении конфликтных ситуаций, совершенствовании механизмов заключения контрактов, а также введении срочных контрактов.

Такие контракты будут предусматривать возможность увольнения из Вооруженных сил не менее чем на год после завершения службы для отдыха.

«Сейчас мяч на поле Министерства обороны. Министр обороны обещал, что в апреле эти проекты будут поданы в парламент и тогда мы с вами уже сможем более подробно их обсуждать», — сказал Вениславский.

Условия службы и ограничения

Он подчеркнул, что в условиях войны сроки службы могут быть обеспечены только через заключение срочных контрактов (два-три-пять лет). После принятия изменений в законодательство военные, сроки которых закончились, будут иметь право на гарантированный отдых.

«Но говорить о массовом увольнении из Вооруженных сил, к большому сожалению, мы сейчас не можем», — добавил народный избранник.

Он согласился со словами военного омбудсмена Ольги Решетиловой о том, что ограничение сроков службы невозможно без усиления мобилизации. А заявления депутатов о том, что нужно установить сроки службы увольнения в запас тех, кто служил, Вениславский считает популизмом.

«Когда российская федерация наращивает численность своих оккупационных войск, в начале 2025-го их было 570 000, сейчас более 700 000, на этом фоне давать надежду нашим защитникам, что будет обеспечена возможность увольнения в запас, это не честно», — объяснил нардеп.

Мотивация к контрактной службе

Парламентарий добавил, что механизм через заключение контрактов, когда, например, два года отслужил и дальше можешь год быть в гражданской жизни, должен работать. Если у нас будет четкий срок службы по контракту с такими условиями, то значительное количество людей призывного возраста захочет их заключить, уверен Вениславский.

Напомним, ранее Finanace.ua рассказывал , что в Украине разрабатывают комплексный план для решения проблем мобилизации и случаев самовольного оставления части. Среди предложенных решений более активное привлечение иностранных граждан к службе в Вооруженных силах Украины. Комплексный план уже подготовлен и прошел обсуждение с командирами на фронте и экспертами. В настоящее время идет работа над отдельными проектами, которые планируют постепенно представлять.

Ранее президент Владимир Зеленский также поручил министру обороны разобраться с бусификацией.

