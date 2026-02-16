0 800 307 555
Рада готовит новые подходы к мобилизации — Вениславский

202
Значительная часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от двух до пяти лет
В Украине в ближайшие месяцы могут представить обновленные подходы к мобилизации. Они предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Федор Вениславский.

Ставка на контрактную службу

По словам Вениславского, одно из ключевых направлений изменений — увеличение доли военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит уменьшить объемы мобилизации и сделать военную службу более прогнозируемой для граждан.
«Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контрактной службе и минимизируем количество мобилизованных, это позволит существенно изменить акценты в мобилизационных мероприятиях», — отметил он.
Народный депутат добавил, что значительная часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от двух до пяти лет. Такой формат, по его словам, будет предусматривать финансовые стимулы, а также более четкие гарантии социальной и правовой защиты.
В то же время, реализация этих подходов требует согласования с правительством, в частности с Министерством финансов, поскольку речь идет об обеспечении необходимых выплат.

Когда могут представить новые решения

По словам Вениславского, подготовленные предложения планируют вынести на широкое обсуждение в ближайшее время, ориентировочно в феврале-марте.
«Я думаю, что в краткосрочной перспективе, там февраль-март, мы уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации и для принятия в парламенте», — сообщил он.
Ожидается, что обновленные подходы будут предусматривать смещение акцента по мобилизации на контрактную форму службы и способствовать более системной организации комплектования Вооруженных сил.
Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявлял, что уже 95% услуг территориальных центров комплектования переведены в онлайн или на базу ЦПАУ. Это позволило разгрузить ТЦК и сосредоточить работу на процессе мобилизации.
Также Finance.ua писал, что в течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек. Министр экономики Украины Алексей Соболев объяснял, что бронирование оказывает положительный эффект для экономики. В частности, оно стимулирует работников выходить из теневых трудовых отношений.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что планирует сохранить численность украинских войск на уровне 800 тысяч после завершения войны или прекращения огня и сделать так, чтобы это была контрактная армия, а не мобилизационная.
