Минобороны готовит изменения в мобилизации, сроках службы и решения, касающиеся СОЧ — Федоров Сегодня 15:05

Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи с военнослужащими штурмовых и пехотных подразделений, выполняющих боевые задания на ключевых направлениях фронта.

По результатам обсуждения определены приоритеты подготовки пакета системных решений, направленных на улучшение условий службы и повышение эффективности подразделений.

Проблемные вопросы

В ходе встречи были зафиксированы ключевые проблемные вопросы, среди которых:

продолжительность пребывания на позициях;

сложность входов и выходов;

усложненная логистика под постоянными атаками дронов;

дефицит личного состава;

качество подготовки военнослужащих;

обеспечение дронами и техникой;

моральное состояние;

связь на передовой.

«Вместе провели краш-тест решений, подготовленных командой Минобороны для армии. В том числе ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия», — заявил министр обороны.

Федоров подчеркнул, что это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

Напомним, ранее Finanace.ua рассказывал , что в Украине разрабатывают комплексный план для решения проблем мобилизации и случаев самовольного оставления части. Среди предложенных решений активнее привлечение иностранных граждан к службе в Вооруженных силах Украины. Комплексный план уже подготовлен и прошел обсуждение с командирами на фронте и экспертами. В настоящее время идет работа над отдельными проектами, которые планируют постепенно представлять.

Ранее президент Владимир Зеленский дал задание Федорову разобраться с бусификацией.

