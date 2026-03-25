Место для вашей рекламы

Минобороны готовит изменения в мобилизации, сроках службы и решения, касающиеся СОЧ — Федоров

Казна и Политика
Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи с военнослужащими штурмовых и пехотных подразделений, выполняющих боевые задания на ключевых направлениях фронта.
По результатам обсуждения определены приоритеты подготовки пакета системных решений, направленных на улучшение условий службы и повышение эффективности подразделений.

Проблемные вопросы

В ходе встречи были зафиксированы ключевые проблемные вопросы, среди которых:
  • продолжительность пребывания на позициях;
  • сложность входов и выходов;
  • усложненная логистика под постоянными атаками дронов;
  • дефицит личного состава;
  • качество подготовки военнослужащих;
  • обеспечение дронами и техникой;
  • моральное состояние;
  • связь на передовой.
«Вместе провели краш-тест решений, подготовленных командой Минобороны для армии. В том числе ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия», — заявил министр обороны.
Федоров подчеркнул, что это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.
Напомним, ранее Finanace.ua рассказывал, что в Украине разрабатывают комплексный план для решения проблем мобилизации и случаев самовольного оставления части. Среди предложенных решений активнее привлечение иностранных граждан к службе в Вооруженных силах Украины. Комплексный план уже подготовлен и прошел обсуждение с командирами на фронте и экспертами. В настоящее время идет работа над отдельными проектами, которые планируют постепенно представлять.
Ранее президент Владимир Зеленский дал задание Федорову разобраться с бусификацией.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
