Портфельная карьера: что это такое и кому подходит

Одна работа дает стабильность, другая — любопытство, третья — дополнительный доход. Сочетание нескольких занятий может превратиться в отдельную модель профессиональной жизни — портфельную карьеру. В то же время, портфельная карьера — это не синоним совместительства или фриланса. Портфельная карьера предполагает именно сочетание различных ролей и видов деятельности. Например, в одном проекте человек может быть CEO, а в другом — отвечать за операционное исполнение.

Об этом сообщает Work.ua.

Совместительство же подразумевает несколько работ по найму, часто в одной сфере. На фрилансе человек может вести несколько проектов, но обычно выполняет в них подобную функцию.

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Фактически, портфельная карьера помогает не складывать все профессиональные ресурсы в одну корзину: она дает больше свободы, диверсифицирует риски и открывает дополнительные возможности для развития.

Кому подходит портфельная карьера

Портфельная карьера — не универсальный рецепт и не показатель амбициозности. Чаще всего к ней приходят люди, которым стало тесно в одной роли: то, чем они занимаются, что им нравится, и отказываться от этого они не хотят, но в то же время требуют чего-то большего или другого. В это время имеет смысл осторожно, постепенно пробовать новые направления.

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Если есть основной работодатель, важно заранее обсудить с ним правила: возможные конфликты интересов, временные рамки, публичные выступления, преподавание или запуск собственного бизнеса. Дополнительная деятельность не должна становиться неожиданностью. В то же время, портфельная карьера не является неизменной конструкцией: роли можно добавлять, сокращать или завершать.

Обычно одна деятельность остается основной, и ею не следует пренебрегать, а другими направлениями нужно управлять в соответствии со своими ресурсами.

Какие навыки нужны для портфельной карьеры

Главный ресурс человека с несколькими ролями — время, а главный навык — умение организовать себя, став проектным менеджером собственной карьеры. Второй обязательный навык — структурность. Для каждого направления должны существовать четкие правила, границы и процессы, в противном случае легко перегрузиться и выгореть.

В то же время, важно не только планировать, но и видеть выполненное: вычеркивать завершенные задачи, оценивать собственный прогресс. Ибо есть соблазн уместить в день слишком много, а получить в результате только усталость. Поэтому следует уметь признавать, что сделано достаточно, и ценить сам процесс, а не только количество результатов.

С чего начать путь к портфельной карьере

Первый шаг — здраво оценить свое время и энергию: сколько часов обычного дня уже занимают работа, сон, быт, семья, отдых — и понять, где среди этого найдется место для нового направления и от чего придется отказаться.

Второй шаг — не требовать от себя сверхрезультатов. Общество постоянно подталкивает к показательному успеху, но стабильное небольшое продвижение обычно полезнее рывка, после которого наступает истощение.

Третий шаг — позволить себе передумать. Если новое направление не подходит, его можно завершить. Вернуться к наемной работе, закрыть или снова открыть бизнес, начать или прекратить консультирование. Карьерные решения следует принимать, ориентируясь на собственный выбор и удовольствие, а не на то, как они выглядят извне.

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Каждая роль в портфеле должна иметь четкие функции, отдельное время, понятную экономику — доходы и расходы и осознанный ответ на вопрос, зачем она вообще нужна. Иначе это уже не портфель, а случайный набор подработок (или вообще деятельности без оплаты), взятых потому, что «так модно» или «у кого-то сработало».