Отдых без рабочих чатов: какие правила для работодателей предлагает новый Гражданский кодекс

В Украине предлагают на законодательном уровне закрепить право не отвечать на рабочие уведомления во внерабочее время. Речь идет о «праве на информационную тишину».

Пока эта норма не действует. Ее предлагают закрепить в обновленном Гражданском кодексе Украины, работа над которым продолжается.

Об одном из наиболее заметных новшеств рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Парламентского диалога в Полтаве. Он представил основные положения документа, который должен адаптировать частное право Украины к современным реалиям.

Среди предлагаемых изменений — договоры без бумажных документов, регулирование цифрового наследства, новые правила в отношении контента, созданного искусственным интеллектом, репродуктивных материалов военнослужащих и личных неимущественных прав. Отдельно предлагается закрепить так называемое право на оффлайн или право на информационную тишину.

Что означает «право на информационную тишину»

Идея состоит в том, чтобы по завершении рабочего дня работник мог отключиться от рабочих коммуникаций. В проекте обновленного Гражданского кодекса предлагается сформулировать как право не отвечать на рабочие сообщения во внерабочее время.

Речь идет о ситуациях, когда руководитель или коллеги пишут работнику после работы, в выходное или другое нерабочее время и ждут скорого ответа. Предложенный принцип должен дать человеку право на период, когда он не должен постоянно проверять рабочие чаты, мессенджеры и другие каналы коммуникации.

Особенно актуальным этот вопрос стал из-за распространения дистанционной и гибридной работы. Смартфоны и мессенджеры фактически стирают грань между рабочим и личным временем, ведь написать работнику можно в любое время, а сообщение может создавать ожидания быстрой реакции даже поздно вечером или в выходной.

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В то же время, предложенная норма не означает, что работодателям уже запрещено писать работникам после работы. Право на информационную тишину является одной из новаций в рамках работы над обновлением Гражданского кодекса.

То есть речь идет о проекте и концептуальных наработках, обсуждение которых еще продолжается. Стефанчук отметил, что работа по обновлению гражданского законодательства ведется с 2019 года. К ней привлекли как специалистов, работавших над нынешним Гражданским кодексом, так и новых экспертов.

Как это может сказаться на работниках

Если предложенный принцип будет окончательно закреплен в законодательстве, он должен установить более четкую границу между рабочим и личным временем. Речь идет, прежде всего, о праве работника не реагировать на рабочие обращения в свое свободное время.

Например, после завершения рабочего дня человек не должен постоянно следить за корпоративным чатом и немедленно отвечать на сообщения руководителя. То же касается выходных и другого нерабочего времени.

Однако конкретный механизм применения такого права еще предстоит детально урегулировать. В частности, важными будут исключения для профессий и ситуаций, в которых характер работы предполагает дежурства, ненормированный режим или необходимость оперативно реагировать на неотложные события.

Гражданский кодекс хотят существенно переписать

«Право на оффлайн» — только одно из большого количества предлагаемых изменений. Обновленный Гражданский кодекс планируют построить из девяти книг, которые охватят практически всю сферу частноправовых отношений.

В них должны войти общие положения, личные неимущественные права, вещное и наследственное право, интеллектуальная собственность, обязательства, семейное и международное право, а также вопросы публичности гражданских прав, сделок и юридических фактов.

По словам Стефанчука, необходимость масштабного обновления объясняется тем, насколько сильно изменилась жизнь украинцев после принятия Гражданского кодекса. Действующий документ вступил в силу еще 1 января 2004 года.

С этого времени появились новые цифровые технологии, способы заключения договоров, цифровые активы, искусственный интеллект и другие явления, требующие современного правового регулирования.

Еще одно крупное новшество касается договоров. В проекте предлагается полноценно легализовать так называемые договоры без бумаги и учесть современные способы цифрового взаимодействия.

По замыслу авторов, сделки смогут подтверждаться действиями в цифровой среде, в частности, через мессенджеры. Стефанчук, объясняя логику изменений, обратил внимание на европейскую судебную практику по цифровым способам подтверждения воли сторон.

В кодексе хотят урегулировать вопросы ИИ

Авторы проекта также предлагают урегулировать вопросы результатов работы искусственного интеллекта. Среди новаций есть определение правового статуса объектов, созданных ИИ. Это должно быть связано, в частности, с вопросами интеллектуальной собственности и прав на контент. Отдельно предлагается упорядочить защиту репутации от информационных злоупотреблений.

Изменения коснутся и вещного и наследственного права. Среди новых объектов в проекте упоминаются, в частности, цифровые аккаунты и паркоместа. Кроме того, авторы работают над правилами цифрового наследия.

В современных условиях после смерти человека могут оставаться не только квартира, автомобиль, деньги или другое традиционное имущество, но цифровые активы и учетные записи.

Отдельные нормы будут касаться военных

Значительный блок предложенных изменений связан с последствиями полномасштабной войны. В кодексе планируется закрепить гражданско-правовые статусы для военнослужащих и ветеранов. Отдельное регулирование должно появиться для оборонных интеллектуальных разработок.

Также предлагается урегулировать использование современных репродуктивных технологий, в частности, вопросы сохранения и замораживания репродуктивных материалов украинских военнослужащих.

В наследственном праве планируется предусмотреть правила по замороженным биоматериалам и праву на репарации.