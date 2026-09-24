Fitch повысил прогноз роста мировой экономики в 2026 году

Мировая экономика в 2026 году может вырасти быстрее: международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6% с 2,4%, прогнозируемых в июне.

Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings Global Economic Outlook (GEO).

Рост, несмотря на энергетический шок

В Fitch отмечают, что мировой экономический рост сохраняется, несмотря на энергетический шок. В то же время повышение реальных процентных ставок создает более сложные условия для экономики.

Аналитики агентства также считают, что перспективы мировой финансово-кредитной политики существенно изменились.

По их оценкам, новый глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш перевел политику регулятора в более «ястребиное» русло. Банк Японии ускорил усиление мер, а Европейский центральный банк перевел ставки в зону умеренно ограничительной политики.

Такие решения, как отмечают в Fitch, должны снизить риск вторичных эффектов из-за более длительной, чем ожидалось, волатильности мировых цен на энергоносители.

Прогнозы для США, Европы и Китая

Fitch повысил оценку экономического роста США в 2026 и 2027 годах на 0,2 процентных пункта — до 2,1%. По данным агентства, потребление продолжает расти, несмотря на замедление темпов увеличения реальных доходов домохозяйств, а капиталовложения в сфере искусственного интеллекта не демонстрируют признаков спада.

Главный экономист Fitch Брайан Култон заявил, что агентство наблюдает значительные изменения в прогнозах по реальным ключевым ставкам на ближайшие несколько лет. По его словам, руководство ФРС перешло к более жесткой политике, в то время как центральные банки стремятся не допустить вторичных эффектов от шокового роста издержек.

Fitch ожидает, что ФРС снова повысит процентные ставки в декабре и не будет менять их в следующем году. В результате к концу 2027 года ставки могут быть на 125 базисных пунктов выше, чем прогнозировалось в июне. В то же время прогноз по инфляции в США несколько снижен на фоне замедления темпов роста зарплат.

По ЕЦБ аналитики ожидают еще одного повышения ставок в октябре. В то же время, в следующем году, по базовому сценарию Fitch, эти повышения могут быть отменены по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель.

Экономическая активность в еврозоне оказалась устойчивой, что привело к незначительному улучшению прогнозов. В частности, Fitch ожидает, что во втором квартале 2026 г. ВВП Германии вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.

В то же время оценка роста ВВП Южной Кореи существенно улучшена на фоне усиления бума мировых расходов на ІТ. Это также поддерживает экономики других стран, включая Мексику и Японию.