Не делайте этого, если ищете работу: ТОП-10 ошибок Сегодня 13:02 Девушка в поисках работы разослала резюме и ожидает ответ от работодателей

Поиск работы — это не только о том, чтобы откликнуться на как можно больше вакансий и разослать свое резюме. Государственная служба занятости назвала 10 распространенных ошибок людей при поиске работы.

1. Переоценка своих сил

Карьерные советники Государственной службы занятости неоднократно сталкиваются с ситуациями, когда люди ищут работу не по своей специальности, переоценивая свою подготовку. К примеру, 15 лет работы в магазине и любовь к сериалу «Офис» сами по себе не делают человека специалистом по оптовым продажам крупных компаний.

Сменить профессию возможно, но для этого следует получить дополнительное образование в центрах профессионально-технического образования, воспользоваться ваучером на обучение или пройти дополнительные курсы. Незнакомая работа может казаться простой только на первый взгляд.

2. Поиск работы имеет разные цели

Нужно четко понимать, для чего человек ищет работу: деньги, саморазвитие, возможности для дальнейшего карьерного роста. Следует поставить перед собой цель и обязательно сообщить об этом карьерному советнику в центре занятости.

3. «Приукрашивание» и ложь в резюме

Иногда искатели работы пытаются добавить себе баллов за счет необычных навыков и указывают в резюме, что умеют играть на укулеле, готовить сюрстрёминг, знают язык бразильских племен Пираха или практикуют резьбу по яичной скорлупе. Однако работодатель может пригласить на собеседование именно по одному из таких пунктов, и тогда претендент может оказаться в неудобной ситуации.

4. Воспринимать отказ как нечто слишком личное

Не стоит брать на личный счет отказы после собеседования. Причина может заключаться не в том, что с кандидатом что-то не так, а в том, что его личные качества или стиль работы просто не соответствуют конкретному коллективу.

5. Откликаться на все вакансии с одним и тем же резюме

Еще одна распространенная ошибка — отправлять одно и то же резюме на все вакансии. Если человек одновременно претендует на работу клоуна, дайвера, танцора кабаре и учителя младших классов, это может отпугнуть работодателей. Резюме следует адаптировать под конкретную компанию и вакансию, выделяя, прежде всего, релевантные навыки.

6. Считать, что скромность украшает человека

В то же время чрезмерная скромность может помешать трудоустройству. Люди часто молчат о своих достижениях, преуменьшают свои заслуги и не могут четко ответить на вопрос о том, что они умеют.

7. Исследовать работодателя после собеседования

Некоторые кандидаты считают, что исследовать деятельность компании нужно только после собеседования, ведь не факт, что меня туда возьмут. Однако такая позиция может привести не только к неудобным ситуациям при разговоре с работодателем, но и к трудоустройству в компанию, чьи подходы или деятельность вам не близки.

8. Искать работу только в крупных компаниях

Не следует также ограничивать поиск исключительно крупными компаниями. Работа в известной международной компании может показаться престижной, но и конкуренция за такие вакансии может быть высокой. Небольшие компании могут предоставлять возможности для профессионального развития.

В Государственной службе занятости отмечают, что благодаря программе «Власна справа» было создано 73 тысячи новых рабочих мест. Они охватывают разные обязанности, отрасли и сферы.

9. Игнорировать LinkedIn

Совет: используйте разные каналы поиска работы и учитывайте изменения на рынке труда.

LinkedIn все больше становится популярным в Украине как платформа для поиска работы. Кроме советов карьерных советников и предложений Единого портала вакансий кандидаты могут использовать эту социальную сеть для поиска работодателей и вакансий.

10. Не учитывать тенденции

Не следует считать, что в 2026 году работу ищут так же, как 5−10 лет назад. Рынок труда меняется, в частности, в Украине наблюдается структурный дисбаланс: рабочие профессии значительно популярнее, чем должности менеджеров и юристов.

Меняются и технологии поиска кандидатов. По данным Государственной службы занятости, все чаще первичный анализ резюме осуществляет искусственный интеллект, который может исключать кандидатов, создающих презентационные материалы с помощью ИИ.