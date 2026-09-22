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НБУ выпустил две новые памятные монеты (фото)
Национальный банк Украины представил новый набор памятных монет «Мешканці морських глибин», посвященный фауне Черного и Азовского морей. В него вошли две монеты номиналом в 5 гривен каждая.
Какие монеты вошли в набор
Год назад НБУ начал отдельное направление памятных монет, посвященное разнообразию жизни в Черном и Азовском морях.
Новый набор продолжает серию «Флора і фауна України». Он посвящен двум обитателям Черного и Азовского морей — морскому кроту и черноморскому гребешку.
В набор вошли памятные монеты:
- «Азовське море. Морський кріт»;
- «Чорне море. Чорноморський гребінець».
Как выглядят монеты
На реверсе монеты «Азовське море. Морський кріт» изображены два морских крота серого и болотного цветов (цветная печать) в зостере — морской траве, оптимальной жизненной среде для этого вида.
На реверсе монеты «Чорне море. Чорноморський гребінець» изображены три черноморских гребешка желто-синего, оранжевого и белого цветов (цветная печать) в типичном биотопе — песчаных углублениях.
На аверсах монет размещены стилизованные контуры Азовского и Черного морей с прилегающей территорией Украины, выполненные в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.
Тираж и начало продаж
Тираж набора составит до 50 000 штук в сувенирной упаковке.
Продажа памятных монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется 29 сентября 2026 года.
Приобрести набор также можно будет у банков-дистрибьюторов. О начале продаж они будут сообщать на своих сайтах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в честь 30-летия гривны Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».