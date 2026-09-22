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Дни финансовых знаний: Академия Минфин открывает бесплатный доступ к обучению

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Разбирайтесь в финансах увереннее - с Академией Минфин
Разбирайтесь в финансах увереннее - с Академией Минфин
В период с 22 по 24 сентября украинцы могут бесплатно получить доступ к двум учебным модулям Академии Минфин, а также принять участие в розыгрыше полного курса и скидок на обучение. Все это в рамках спецпроекта «Дни финансовых знаний».
«Дни финансовых знаний» — образовательный спецпроект, в котором украинцы могут получить базовые знания по финансовой грамотности, проанализировать личные финансы и узнать больше о доступных инвестиционных инструментах.

Что получат участники

В период с 22 по 24 сентября зарегистрируйтесь на сайте и бесплатно получите доступ к учебным материалам Академии Минфин:
Стартовый модуль курса «Инвестиционный трамплин» — он поможет обратить внимание на свои финансовые привычки и решения и при необходимости их пересмотреть, чтобы тратить деньги и экономить более осознанно.
Стартовый модуль курса «Портфельное инвестирование» даст вам базовое понимание инвестиционных инструментов, принципов формирования портфеля и принятия первых инвестиционных решений.
Доступ к материалам поступит на ваш электронный адрес в течение нескольких минут после регистрации. Пройти обучение можно до 30 сентября включительно в своем темпе.

Для кого это обучение

Предложенные учебные материалы подойдут тем, кто хочет навести порядок в личных финансах и научиться осознанно планировать расходы.
Также это возможность получить базовые знания об инвестициях: узнать доступные инструменты, способы приумножения сбережений и принципы портфельного инвестирования.
Участники смогут ознакомиться с форматом обучения в Академии Минфин и определиться, какие финансовые темы хотели бы изучить поглубже.

Дополнительные возможности

Кроме бесплатных учебных материалов, среди участников «Дней финансовых знаний» будут разыграны:
🎁 полный курс на узкую практическую тему от экспертов — с домашними заданиями и поддержкой куратора;
🎁 скидку до -50% на любой курс Академии Минфин — выгодная возможность продолжить обучение по выбранному направлению.
Регистрация на проект продлится всего три дня — с 22 по 24 сентября. Успейте забрать бесплатные обучающие материалы.
Бесплатный доступ будет действовать до 30 сентября. Так что не медлите с регистрацией — переходите по ссылке.
Учитесь бесплатно. Разбирайтесь в финансах увереннее — с Академией Минфин.

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По материалам:
Finance.ua
Персональные финансы
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