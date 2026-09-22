ВАКС взыскал 70 млн грн с бывшего заместителя директора «Украэроруха» Сегодня 09:15

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего первого заместителя директора государственного предприятия «Украэрорух» в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и взыскал с него 70 млн грн в пользу предприятия.

Об этом ВАКС сообщил в Facebook.

Коллегия судей ВАКС признала виновным бывшего первого заместителя директора ГП «Украэрорух» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Какое наказание назначил суд

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных учреждениях и предприятиях, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года и штраф в размере 12 750 грн.

В то же время, на основании положений ч. 4 ст. 74 УК Украины суд освободил обвиняемого от наказания за совершенное преступление в связи с истечением сроков давности.

С обвиняемого взыщут 70 млн грн

Также суд частично удовлетворил гражданский иск Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины и взыскал с обвиняемого 70 млн грн в пользу предприятия.

Кроме того, суд постановил оставить в силе арест на принадлежащие обвиняемому автомобиль Toyota Sequoia и прицеп. Арест был наложен с целью возмещения ущерба, причиненного в результате совершенного уголовного преступления.