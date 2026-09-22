Как изменить основание для отсрочки через ЦПАУ

Военнообязанные, у которых уже есть действующая отсрочка, получившие иное законное основание для нее, могут переоформить документ через ЦПАУ. При этом на время рассмотрения заявления предыдущая отсрочка продолжает действовать.
Новая процедура позволяет изменить основание для отсрочки без прекращения действующей. В то же время, информация о ней обновляется в реестре «Оберег».
Как переоформить отсрочку через ЦПАУ
Для переоформления нужно лично обратиться в ЦПАУ и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку по новому основанию. Список необходимых документов зависит от конкретного основания.
При обращении нужно сообщить администратору, что действующая отсрочка уже есть и ее необходимо переоформить на другом основании. Администратор сформирует заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение.
Через ЦПАУ нельзя переоформить отсрочку на бронирование или, наоборот, перейти с бронирования на отсрочку. Для оформления брони предусмотрена отдельная процедура.
Также через ЦПАУ нельзя отменить действующую отсрочку. Если ее нужно прекратить, в частности, для дальнейшего оформления бронирования, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП.
Когда можно продлить отсрочку на том же основании
Если речь идет не об изменении основания, а о продлении действующей отсрочки на тех же условиях, обратиться в ЦПАУ можно, когда до завершения его действия осталось 30 дней или менее. Если до окончания отсрочки больше 30 дней, система автоматически откажет в продлении.
В то же время, для изменения основания такого ограничения нет. Переоформить действующую отсрочку на другом основании можно в любое время в течение срока ее действия.