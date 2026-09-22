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Как изменить основание для отсрочки через ЦПАУ

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Военный билет
Военный билет
Военнообязанные, у которых уже есть действующая отсрочка, получившие иное законное основание для нее, могут переоформить документ через ЦПАУ. При этом на время рассмотрения заявления предыдущая отсрочка продолжает действовать.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Новая процедура позволяет изменить основание для отсрочки без прекращения действующей. В то же время, информация о ней обновляется в реестре «Оберег».

Как переоформить отсрочку через ЦПАУ

Для переоформления нужно лично обратиться в ЦПАУ и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку по новому основанию. Список необходимых документов зависит от конкретного основания.
При обращении нужно сообщить администратору, что действующая отсрочка уже есть и ее необходимо переоформить на другом основании. Администратор сформирует заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение.
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Система проверит в реестре «Оберег», состоит ли человек на воинском учете, имеет ли действующую отсрочку и когда истекает срок его действия.
Окончательное решение переоформления принимает комиссия районного или городского ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на учете.

Что будет с действующей отсрочкой

Пока комиссия рассматривает заявление, предварительная отсрочка остается в силе.
Если переоформление согласуют, предыдущая отсрочка перестанет действовать только после того, как в реестр «Оберег» будет внесена информация об отсрочке по новому основанию.
Если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка продолжит действовать до истечения установленного срока.
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Можно ли отсрочку заменить на бронирование

Через ЦПАУ нельзя переоформить отсрочку на бронирование или, наоборот, перейти с бронирования на отсрочку. Для оформления брони предусмотрена отдельная процедура.
Также через ЦПАУ нельзя отменить действующую отсрочку. Если ее нужно прекратить, в частности, для дальнейшего оформления бронирования, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП.

Когда можно продлить отсрочку на том же основании

Если речь идет не об изменении основания, а о продлении действующей отсрочки на тех же условиях, обратиться в ЦПАУ можно, когда до завершения его действия осталось 30 дней или менее. Если до окончания отсрочки больше 30 дней, система автоматически откажет в продлении.
В то же время, для изменения основания такого ограничения нет. Переоформить действующую отсрочку на другом основании можно в любое время в течение срока ее действия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ОтсрочкаМиноборониВоеннообязанный
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