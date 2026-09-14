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Могут ли мобилизовать во время оформления отсрочки

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Военный билет
Военный билет
Отсрочка или бронирование позволяет человеку не быть мобилизованным на военную службу. Однако возникает вопрос относительно лиц, имеющих право на отсрочку, но еще не получивших ее.
Могут ли призвать на службу во время оформления отсрочки, рассказала младший юрист юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Анастасия Швиткина.

Что нужно знать

Дело в том, что наличие оснований для получения отсрочки не препятствует мобилизации.
«То есть даже при наличии оснований для отсрочки, если человек не обращался в ТЦК и СП с целью оформления такой отсрочки, его могут мобилизовать, и такие действия территориального центра комплектования и социальной поддержки законны», — пояснила эксперт.
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До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки или отказе военнообязанный не подлежит призыву на военную службу. То есть, фактически мобилизовать человека не могут, пока ТЦК и СП рассматривают заявление на отсрочку от мобилизации.
В то же время адвокат Николай Михальчук отметил, что из практики не все ТЦК и СП предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку. То есть они не дают возможность сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на экземпляре заявления о его принятии.
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Но в пункте 58 Постановления № 560 указано, что поданное заявление на отсрочку от мобилизации подлежит регистрации в день его подачи.
«Мы рекомендуем настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления», — говорится в сообщении.
В других обстоятельствах существует риск мобилизации, поскольку у человека нет подтверждений подачи заявления на отсрочку.
Ранее мы сообщали, что делать, если на блокпосту нужно показать военно-учетный документ, но «Резерв+» не открывается.
По материалам:
Телеканал 24
ОтсрочкаМобилизацияВоеннообязанныйБронирование
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