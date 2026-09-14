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Как облагается налогом возмещение морального вреда — ГНС

Личные финансы
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Как облагается налогом возмещение морального вреда — ГНС
Как облагается налогом возмещение морального вреда — ГНС
Если вы получили компенсацию за причиненный моральный вред, то возникает вопрос: нужно ли платить с него налоги, зависит от основания выплаты и ее размера.
Эту ситуацию объясняет Государственная налоговая служба.
По общему правилу возмещение морального вреда включается в налогооблагаемый доход физического лица. В то же время, Налоговый кодекс предусматривает исключение для компенсации, размер которой определен решением суда.
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Когда компенсация не облагается налогом

Если речь идет именно о возмещении морального вреда, то Налоговый кодекс Украины предусматривает, что не облагается налогом:
  • возмещение морального вреда по решению суда — в пределах четырех минимальных зарплат на 1 января соответствующего года, то есть в 2026 году до 34 588 грн;
  • возмещение морального вреда в размере, прямо определенном законом;
  • отдельно не включаются в налогооблагаемый доход суммы, которые государство возмещает из-за незаконных решений, действий или бездействия органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;
  • отдельное исключение также предусмотрено для выплат из госбюджета по решениям иностранных юрисдикционных органов, в частности, Европейского суда по правам человека.

Если суд присудил больше сумму

Если компенсация превышает 34 588 грн, облагается налогом не вся сумма, а только сумма превышения.
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В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8647 грн. Следовательно, не облагаемый налогом размер возмещения морального вреда по решению суда составляет 34 588 грн.
К примеру, если по решению суда человеку присуждено 50 тыс. грн морального вреда:
  • 34 588 грн не облагаются налогом;
  • 15412 грн подлежат налогообложению.
С суммы превышения оплачиваются:
  • налог на доходы физических лиц — 18%;
  • военный сбор — 5%.

Кто платит налоги и нужно ли подавать декларацию

Если компенсацию выплачивает юридическое лицо, являющееся налоговым агентом, именно оно удерживает НДФЛ и военный сбор с налогооблагаемой части компенсации и перечисляет их в бюджет. Получателю отдельно платить эти налоги не нужно. Подавать годовую декларацию только из-за получения такой компенсации также не нужно, если все причитающиеся налоги удержал налоговый агент. Доходы, полученные исключительно от налоговых агентов, сами по себе не устраивают обязанности подавать декларацию.
Если же налогооблагаемую компенсацию выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом, получатель должен включить такой доход в годовую декларацию и самостоятельно уплатить НДФЛ и военный сбор.
«А если возмещение морального вреда выплачивается не по решению суда и для такой выплаты законом не предусмотрено отдельное освобождение, вся полученная сумма облагается налогом на общих основаниях. Если компенсацию выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом, такой доход также нужно задекларировать» — пишет ГНС.
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Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом.
Работник ГНС формирует запрос в электронной форме, а система автоматически создает ответ в считаные секунды без привлечения работников к ручной обработке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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