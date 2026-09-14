Если вы получили компенсацию за причиненный моральный вред, то возникает вопрос: нужно ли платить с него налоги, зависит от основания выплаты и ее размера.
Эту ситуацию объясняет Государственная налоговая служба.
По общему правилу возмещение морального вреда включается в налогооблагаемый доход физического лица. В то же время, Налоговый кодекс предусматривает исключение для компенсации, размер которой определен решением суда.
В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8647 грн. Следовательно, не облагаемый налогом размер возмещения морального вреда по решению суда составляет 34 588 грн.
К примеру, если по решению суда человеку присуждено 50 тыс. грн морального вреда:
34 588 грн не облагаются налогом;
15412 грн подлежат налогообложению.
С суммы превышения оплачиваются:
налог на доходы физических лиц — 18%;
военный сбор — 5%.
Кто платит налоги и нужно ли подавать декларацию
Если компенсацию выплачивает юридическое лицо, являющееся налоговым агентом, именно оно удерживает НДФЛ и военный сбор с налогооблагаемой части компенсации и перечисляет их в бюджет. Получателю отдельно платить эти налоги не нужно. Подавать годовую декларацию только из-за получения такой компенсации также не нужно, если все причитающиеся налоги удержал налоговый агент. Доходы, полученные исключительно от налоговых агентов, сами по себе не устраивают обязанности подавать декларацию.
Если же налогооблагаемую компенсацию выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом, получатель должен включить такой доход в годовую декларацию и самостоятельно уплатить НДФЛ и военный сбор.
«А если возмещение морального вреда выплачивается не по решению суда и для такой выплаты законом не предусмотрено отдельное освобождение, вся полученная сумма облагается налогом на общих основаниях. Если компенсацию выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом, такой доход также нужно задекларировать» — пишет ГНС.