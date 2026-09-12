Что делать, если оплаченные коммунальные услуги предоставляются некачественно Сегодня 14:16 — Личные финансы Женщина возле протекающего водопроводного крана, Фото: magnific

Потребитель вправе потребовать надлежащего качества оплаченных коммунальных услуг. Если в доме нет отопления, возникают перебои с водоснабжением, температура горячей воды не соответствует норме или другие нарушения, их нужно зафиксировать с помощью акта-претензии.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Акт-претензии — это документ, который составляет потребитель, если коммунальную услугу не предоставляют, предоставляют с перерывами или ненадлежащего качества. Настоящий документ является основанием для пересчета суммы оплаты за услуги или досудебного урегулирования спора.

Что делать, если коммунальные услуги предоставляют некачественно:

письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии);

после этого представитель исполнителя или управляющий домом должен прийти и проверить ситуацию. По правилам, это должно произойти в срок, предусмотренный договором, но не позднее чем в течение суток после получения обращения;

по результатам проверки составляют акт-претензию в двух экземплярах. Один остается у потребителя, второй — у исполнителя услуги или управляющего.

«Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию в вопросах подтверждения нарушений, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества предоставления услуг могут быть обжалованы в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Что делать, если на обращение не реагируют

Если представитель поставщика услуг не появляется в течение 1-х суток или безосновательно отказывается подписывать акт, потребитель может оформить документ самостоятельно.

Акт будет действителен, если его подпишут по меньшей мере два потребителя. В документе они должны указать свои ФИО, адреса и поставить подписи.

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Готовый акт-претензию нужно отправить исполнителю коммунальной услуги или управляющему дому заказным письмом.

Если в течение пяти рабочих дней после регистрации акта ответа нет, потребитель может обратиться в территориальный орган Госпотребпотребслужбы по месту жительства.