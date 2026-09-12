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6 финансовых привычек, которые помогут вернуть контроль над деньгами после лета

Личные финансы
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Женщина проверяет личные финансы
Женщина проверяет личные финансы, Фото: magnific
После летних отпусков, путешествий и спонтанных покупок семейный бюджет может заметно сократиться. Начало осени — подходящий момент, чтобы перезагрузить финансовые привычки и вернуть контроль над деньгами.
Специалисты «Финкульта» советуют не ограничивать резко все расходы, а постепенно менять подход к управлению деньгами.

Как обновить финансовые привычки после летнего периода

Просмотрите летние расходы. Эксперты советуют пересмотреть банковские выписки и проанализировать, на что вы тратили средства в течение лета. Это поможет понять собственное финансовое поведение и определить, какие расходы были необходимы, а какие — обязательны.
Составьте бюджет на сентябрь. Для планирования финансов можно воспользоваться правилом 50/30/20:
  • 50% месячного бюджета вы направляете на необходимые расходы (жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт),
  • 30% - на желания и досуг (развлечения, рестораны, покупки),
  • 20% - на формирование «подушки безопасности».
Верните привычку экономить. Если летом не получалось регулярно откладывать деньги, осенью можно восстановить эту привычку с небольшой суммы. К примеру, сразу после получения дохода направляйте 10% на сбережения.
Установите финансовые правила. Чтобы не возвращаться к бесконтрольным расходам, следует заранее определить несколько собственных финансовых правил.
К примеру: не делать покупки под влиянием эмоций, сравнивать цены перед приобретением дорогих вещей, планировать расходы на неделю и не использовать кредитные средства для необязательных покупок.
Определите финансовые цели. Экономить легче, когда есть конкретная цель. До конца года можно задать себе определенную финансовую цель: сформировать финансовую подушку безопасности, оплатить обучение, накопить на путешествие или большую покупку.
Проведите ревизию подписок. Отдельное внимание следует уделить подпискам на стриминговые сервисы, приложения, онлайн-платформы и другие услуги. Если определенной услугой давно не пользуетесь, ее отмена позволит направить эти средства на более важные нужды или сбережения.
Специалисты отмечают: не пытайтесь изменить все за один день. Можно начать с одной финансовой привычки, а затем добавить другие.
По материалам:
Finance.ua
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