6 финансовых привычек, которые помогут вернуть контроль над деньгами после лета Сегодня 12:08 — Личные финансы Женщина проверяет личные финансы, Фото: magnific

После летних отпусков, путешествий и спонтанных покупок семейный бюджет может заметно сократиться. Начало осени — подходящий момент, чтобы перезагрузить финансовые привычки и вернуть контроль над деньгами.

Специалисты «Финкульта» советуют не ограничивать резко все расходы, а постепенно менять подход к управлению деньгами.

Как обновить финансовые привычки после летнего периода

Просмотрите летние расходы. Эксперты советуют пересмотреть банковские выписки и проанализировать, на что вы тратили средства в течение лета. Это поможет понять собственное финансовое поведение и определить, какие расходы были необходимы, а какие — обязательны.

Составьте бюджет на сентябрь. Для планирования финансов можно воспользоваться правилом 50/30/20:

50% месячного бюджета вы направляете на необходимые расходы (жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт),

30% - на желания и досуг (развлечения, рестораны, покупки),

20% - на формирование «подушки безопасности».

Верните привычку экономить. Если летом не получалось регулярно откладывать деньги, осенью можно восстановить эту привычку с небольшой суммы. К примеру, сразу после получения дохода направляйте 10% на сбережения.

Установите финансовые правила. Чтобы не возвращаться к бесконтрольным расходам, следует заранее определить несколько собственных финансовых правил.

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К примеру: не делать покупки под влиянием эмоций, сравнивать цены перед приобретением дорогих вещей, планировать расходы на неделю и не использовать кредитные средства для необязательных покупок.

Определите финансовые цели. Экономить легче, когда есть конкретная цель. До конца года можно задать себе определенную финансовую цель: сформировать финансовую подушку безопасности, оплатить обучение, накопить на путешествие или большую покупку.

Проведите ревизию подписок. Отдельное внимание следует уделить подпискам на стриминговые сервисы, приложения, онлайн-платформы и другие услуги. Если определенной услугой давно не пользуетесь, ее отмена позволит направить эти средства на более важные нужды или сбережения.