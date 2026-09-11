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Доступ к счетам и состояниям: МВФ советует изменить проверки деклараций чиновников

Личные финансы
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МВФ оценил систему электронного декларирования в Украине
МВФ оценил систему электронного декларирования в Украине
Украина продолжает укреплять антикоррупционную систему даже в условиях полномасштабной войны. Система электронного декларирования уже стала одним из ключевых элементов антикоррупционной архитектуры государства.
К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда (МВФ), которые по запросу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в рамках международной технической помощи оценили эффективность украинской системы декларирования активов и мер финансового контроля.
«Система декларирования имущества в Украине — ключевой элемент обеспечения прозрачности и подотчетности. Усиление риск-ориентированного подхода к проверке деклараций, введение показателей, ориентированных на результат, а также усиление поддержки антикоррупционных расследований и уголовного преследования позволят сосредоточить ограниченные ресурсы на сферах с наибольшими уязвимостями и усилить сдерживающий и превентивный эффект системы», — отметили в МВФ.
Агентство уже разработало практический пакет мер по выполнению краткосрочных задач.
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Какие изменения рекомендует МВФ

В отчете о технической помощи «Усовершенствование системы декларирования активов публичных служащих» приведены рекомендации по усовершенствованию системы декларирования и повышению эффективности финансового контроля.
В частности, МВФ рекомендует:
  • пересмотреть на законодательном уровне круг субъектов декларирования или концепцию декларирования в зависимости от должности декларанта и цели предоставления декларации для обеспечения прозрачности или осуществления финансового контроля. Такой подход должен основываться на национальной оценке коррупционных рисков с приоритетом проверки чиновников;
  • предоставить НАПК доступ к иностранной финансовой информации путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции»;
  • устранить законодательный пробел в отношении государственных предприятий путем внесения изменений в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», установив четкие критерии для отнесения предприятий к государственным, а их должностным лицам — к декларантам;
  • на законодательном уровне определить НАПК компетентным органом в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, для совершенствования взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга и предоставить доступ к информации о зарубежных банковских счетах путем внесения изменений в соответствующее законодательство;
  • усилить институт гражданской конфискации необоснованных активов. Для этого рекомендуется привести сроки давности в административных, гражданских и уголовных делах в соответствие с практикой государств-членов ЕС и ввести механизм остановки таких сроков для принятия решений по делам о незаконном обогащении;
  • усилить правовую и операционную основу мониторинга образа жизни, в частности установить базовый срок его проведения не менее шести месяцев с определением прозрачных оснований для продления, например, в случае необходимости привлечения инструментов международного сотрудничества и розыска зарубежных активов;
  • усилить риск-ориентированное определение приоритетов при проведении полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни. Приоритет предлагается предоставлять лицам, работающим в сферах с высоким уровнем коррупционных рисков, в частности, в налогообложении, таможенном деле, публичных закупках и энергетике. Также рекомендуется усовершенствовать процессы отбора деклараций для полной проверки и пересмотреть ключевые показатели эффективности мер финансового контроля;
  • предоставить независимым экспертам в рамках внешнего независимого аудита НАПК, технической помощи международных партнеров или работы группы по техническому аудиту возможность ознакомиться с конфигурационными настройками логического и арифметического контроля, техническими аспектами оценки рисков и процедурами полной проверки при условии соблюдения требований о конфиденциальности и неразглашении информации.

МВФ оценил систему финансового контроля

Эксперты МВФ также комплексно оценили архитектуру финансового контроля — от системы оценки рисков деклараций с помощью логического и арифметического контроля, автоматизированной и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни до взаимодействия НАПК с другими государственными органами.
В отчете отмечается, что украинская система финансового контроля должностных лиц является одной из наиболее комплексных среди стран, внедривших электронное декларирование. В то же время, ее дальнейшее развитие требует отказа от определенного количества проверок в пользу усовершенствования риск-ориентированного подхода.
Большинство рекомендаций касается законодательных изменений.
По материалам:
Finance.ua
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