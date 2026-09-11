Доступ к счетам и состояниям: МВФ советует изменить проверки деклараций чиновников
Какие изменения рекомендует МВФ
- пересмотреть на законодательном уровне круг субъектов декларирования или концепцию декларирования в зависимости от должности декларанта и цели предоставления декларации для обеспечения прозрачности или осуществления финансового контроля. Такой подход должен основываться на национальной оценке коррупционных рисков с приоритетом проверки чиновников;
- предоставить НАПК доступ к иностранной финансовой информации путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции»;
- устранить законодательный пробел в отношении государственных предприятий путем внесения изменений в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», установив четкие критерии для отнесения предприятий к государственным, а их должностным лицам — к декларантам;
- на законодательном уровне определить НАПК компетентным органом в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, для совершенствования взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга и предоставить доступ к информации о зарубежных банковских счетах путем внесения изменений в соответствующее законодательство;
- усилить институт гражданской конфискации необоснованных активов. Для этого рекомендуется привести сроки давности в административных, гражданских и уголовных делах в соответствие с практикой государств-членов ЕС и ввести механизм остановки таких сроков для принятия решений по делам о незаконном обогащении;
- усилить правовую и операционную основу мониторинга образа жизни, в частности установить базовый срок его проведения не менее шести месяцев с определением прозрачных оснований для продления, например, в случае необходимости привлечения инструментов международного сотрудничества и розыска зарубежных активов;
- усилить риск-ориентированное определение приоритетов при проведении полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни. Приоритет предлагается предоставлять лицам, работающим в сферах с высоким уровнем коррупционных рисков, в частности, в налогообложении, таможенном деле, публичных закупках и энергетике. Также рекомендуется усовершенствовать процессы отбора деклараций для полной проверки и пересмотреть ключевые показатели эффективности мер финансового контроля;
- предоставить независимым экспертам в рамках внешнего независимого аудита НАПК, технической помощи международных партнеров или работы группы по техническому аудиту возможность ознакомиться с конфигурационными настройками логического и арифметического контроля, техническими аспектами оценки рисков и процедурами полной проверки при условии соблюдения требований о конфиденциальности и неразглашении информации.
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