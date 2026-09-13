5 признаков, что в компании можно построить долгосрочную карьеру Сегодня 12:11 — Личные финансы Женщина работает в офисе, Фото: magnific

При поиске работы кандидаты обычно оценивают зарплату, должность, репутацию компании и бенефиты. Но если вы ищете место для долгосрочной карьеры, следует обратить внимание и на возможности профессионального развития.

Специалисты budni.robota.ua собрали 5 признаков, которые помогут понять, есть ли у компании условия для роста.

Долгосрочная карьера: 5 признаков хорошего работодателя

Есть возможности для карьерного роста

В компании должно быть понятно, как работник может перейти на следующий профессиональный уровень, изменить направление, перейти в другое подразделение или возглавить команду.

Специалисты советуют прямо на собеседовании спросить, каким может быть профессиональное развитие человека на этой позиции через 2−3 года.

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Если работодатель рассказывает о грейдах, критериях повышения и приводит реальные примеры карьерного роста сотрудников, это хороший сигнал.

Общие фразы без конкретики могут свидетельствовать об отсутствии четкой системы развития.

Компания инвестирует в развитие работников

Работодатель, заинтересованный в долгосрочном сотрудничестве, обычно помогает сотрудникам развивать навыки.

Это могут быть внутренние учения, оплата курсов и сертификаций, участие в конференциях, программы наставничества или возможность попробовать себя в другом направлении.

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Во время собеседования следует уточнить, оплачивала ли компания обучение работников в течение последнего года, есть ли программы менторства и индивидуальные планы профессионального развития.

Финансовая стабильность компании

Построить долгосрочную карьеру не выйдет, если компания испытывает серьезные финансовые проблемы или рискует прекратить деятельность через год-два.

Перед принятием офера следует узнать финансовое состояние компании, ее источники дохода, привлекает ли инвестиции и как развивается бизнес-модель.

Отсутствие финансовой стабильности может создать дополнительные риски: сокращение, заморозка зарплат, реструктуризация или даже закрытие бизнеса

Достижения работников замечают

Важно, чтобы руководители не только требовали результатов, но и замечали вклад работников, давали обратную связь, отмечали достижения и помогали определять следующие шаги для развития.

Во время собеседования следует спросить, как компания оценивает работу работников и что происходит после performance review.

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Если оценка регулярная, но не влияет на цели, развитие или карьерные перспективы, это может свидетельствовать о формальном подходе.

Содержательная обратная связь помогает работникам понимать свои сильные стороны и направления для дальнейшего роста.

Руководитель поддерживает команду

Хороший руководитель четко формулирует задачи, дает обратную связь, открыт к диалогу, помогает решать проблемы и в то же время не мешает работникам проявлять инициативу.

Поэтому на собеседовании следует оценивать не только условия работы, но и будущего руководителя.