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Может ли работодатель не платить зарплату из-за блокировки карты работника

Личные финансы
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Женщина с банковской картой в руках
Женщина с банковской картой в руках, Фото: magnific
Работодатель должен своевременно выплачивать зарплату, даже если банковская карта работника заблокирована. Если перевести деньги на указанный счет невозможно, предприятие должно использовать другой предусмотренный законом способ выплаты.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Что делать, если карту заблокировали

Зарплату по письменному согласию работника можно получать через банк или небанковское поставщика платежных услуг.
Также возможен почтовый перевод на счет или адрес, указанный работником для получения средств. Расходы на такие услуги возлагаются на работодателя.
Если счет заблокирован, а работник не предоставил новых реквизитов, работодатель не может просто отложить выплату до момента разблокировки карты. В такой ситуации зарплату нужно выдать наличными из кассы предприятия в установленный срок.
Работодатель должен выплачивать зарплату регулярно, в сроки, установленные законом, но не реже двух раз в месяц.
При этом невозможность зачислить деньги на заблокированный счет сама по себе не является основанием для невыплаты или задержки зарплаты.
За нарушение сроков выплаты работодателю могут грозить административная и финансовая ответственность:
  • 510−1700 грн — штраф для должностных лиц предприятий и ФЛП за нарушение сроков выплаты зарплаты, ее выплату не в полном объеме и другие нарушения трудового законодательства;
  • 1 минимальная зарплата — финансовая санкция на предприятии, если срок выплаты зарплаты нарушен в пределах одного месяца;
  • 3 минимальные зарплаты — если задержка выплаты превышает один месяц.
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаПлатежные карты
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