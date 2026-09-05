Кому следует извещать ПФУ о поступлении ребенка на обучение Сегодня 16:07 — Личные финансы

Студент на учебе, Фото: magnific

Поступление ребенка в учебное заведение может повлиять на получение или размер государственного социального пособия, поэтому родителям или другим получателям выплат нужно сообщить об изменениях в Пенсионный фонд.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Когда нужно извещать ПФУ о поступлении ребенка на обучение

Отмечается, что получатели государственного социального пособия обязаны информировать ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на выплату или ее размер.

В каких случаях рекомендуется известить ПФУ:

поступление ребенка в учебное заведение, если обучение влияет на право на соответствующий вид государственной социальной помощи;

изменение формы обучения, если это имеет юридическое значение для продления выплаты;

завершение обучения или отчисление;

произошли другие изменения, которые могут повлиять на право на государственное социальное пособие или его размер.

Например, детям умершего кормильца, которые учатся по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, государственное социальное пособие может выплачиваться до завершения обучения, но только до 23 лет.

Поэтому информация о факте обучения ребенка может быть важной для продления такой выплаты.

В то же время, несвоевременное сообщение об изменениях может привести к чрезмерной выплате денег, которые придется вернуть.

Ранее Finance.ua писал , что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.

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