Кому следует извещать ПФУ о поступлении ребенка на обучение

Поступление ребенка в учебное заведение может повлиять на получение или размер государственного социального пособия, поэтому родителям или другим получателям выплат нужно сообщить об изменениях в Пенсионный фонд.
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Когда нужно извещать ПФУ о поступлении ребенка на обучение
Отмечается, что получатели государственного социального пособия обязаны информировать ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на выплату или ее размер.
В каких случаях рекомендуется известить ПФУ:
поступление ребенка в учебное заведение, если обучение влияет на право на соответствующий вид государственной социальной помощи;
изменение формы обучения, если это имеет юридическое значение для продления выплаты;
завершение обучения или отчисление;
произошли другие изменения, которые могут повлиять на право на государственное социальное пособие или его размер.
Например, детям умершего кормильца, которые учатся по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, государственное социальное пособие может выплачиваться до завершения обучения, но только до 23 лет.
Поэтому информация о факте обучения ребенка может быть важной для продления такой выплаты.
В то же время, несвоевременное сообщение об изменениях может привести к чрезмерной выплате денег, которые придется вернуть.
Ранее Finance.ua писал, что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.