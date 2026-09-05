Оздоровительные выплаты для военных: как оформить пособие в 2026 году Сегодня 14:17 — Личные финансы

Как военнослужащему получить помощь для оздоровления

Все военнослужащие ВСУ могут раз в год получить денежное пособие для оздоровления. С начала 2026 года этой возможностью уже воспользовались более 400 тысяч военных.

В Министерстве обороны Украины объяснили , как военнослужащему получить пособие для оздоровления.

Как подать рапорт на оздоровительные

Шаг 1. Убедитесь, что вы приобрели право на выплату. Право на оздоровительные возникает после первого полного месяца военной службы. Выплату можно оформить только один раз в течение календарного года. Если военнослужащий не воспользовался ею в этом году, перенести право на следующий год нельзя.

Шаг 2. Выберите формат получения. Получить пособие можно как во время ежегодного основного отпуска, так и без убытия в отпуск. В частности, если военный из-за боевых заданий или других обстоятельств не может воспользоваться отпуском, это не лишает его права на выплату.

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Шаг 3. Подайте рапорт. Это можно сделать в бумажной форме или через приложение «Армия+». В электронном формате необходимо выбрать подходящий вид рапорта, проверить персональные данные и подписать документ электронной подписью непосредственно в приложении.

Шаг 4. Ожидайте приказа и начисления денежных средств. После подачи рапорта командир выдает соответствующий приказ, из которого осуществляется выплата. Для командира воинской части основанием есть приказ высшего командования. Рапорт должны рассмотреть не позднее 14 дней с момента его представления, а средства выплачивают после поступления необходимого финансирования.

Как рассчитывается сумма оздоровительных

Размер пособия равен месячному денежному довольствию военнослужащего на день издания приказа о выплате.

В расчет включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, которые носят постоянный характер.

В то же время единовременные вознаграждения и выплаты за выполнение боевых задач в сумму расчета пособия на оздоровление не включаются.

Что делать, если выплату задерживают

Причинами задержки могут быть ошибки в рапорте или его неполная подача, отсутствие приказа командира, длительное финансовое оформление или выявление факта, что пособие уже было выплачено в текущем календарном году.

Если пособие задерживают, обратитесь в финансовую службу или к командиру воинской части.

Также военный может повторно подать рапорт, обратиться к высшему командованию или позвонить по телефону на горячую линию Минобороны по номеру 1512.

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