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Зарплаты в производственном секторе растут: кому работодатели платят до 50 тыс. грн

Личные финансы
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За какие рабочие профессии платят больше всего
За какие рабочие профессии платят больше всего, Фото: magnific
За год в Украине выросли зарплаты работников в производственном секторе. Медианные выплаты наиболее повысились во Львовской области, а на некоторых рабочих должностях работодатели предлагают до 50 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Где и кому платят больше всего

В июле 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го больше всего медианные зарплаты в производственном сегменте повысились во Львовской области — на 42%.
Далее по темпам роста:
  • Хмельницкая область — +33%;
  • Закарпатская область — +31%;
  • Киев — +23%;
  • Киевская область — +18%.
Самые высокие зарплаты предлагают машинистам экскаватора — в среднем 50 тыс. грн в месяц. Это на 25% больше, чем годом ранее.
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Далее по уровню зарплаты идут монтажники, которым платят в среднем 43 750 грн (+25%) и сварщики — 40 тыс. грн (+14%).
При этом заметнее всего за год выросла медианная зарплата упаковщиков — на 39%, до 28 500 грн.
Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:
  • электрик — 34 250 грн (+14%);
  • конструктор, маляр — 35 000 грн (+17%);
  • токарь — 31 500 грн (+5%);
  • комплектовщик — 30 000 грн (+9%);
  • разнорабочий — 27 500 грн (+10%);
  • швея, портной — 27 000 грн (+20%).
Для сравнения, медианная зарплата по всем вакансиям на OLX Работа в Украине составила 30 500 грн.

В каких регионах стало больше вакансий

Спрос работодателей на производственных работников также менялся в зависимости от региона.
Больше всего за год количество объявлений в категории «Производство / рабочие специальности» выросло в Киевской области — на 24%. В Закарпатской области прирост составил 23%, а во Львовской — 18%.
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Больше вакансий стало в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).
Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).
В некоторых регионах количество вакансий сократилось:
  • в Херсонской области — на 53%;
  • в Сумской — на 25%;
  • в Полтавской — на 15%;
  • Ровенской и Винницкой — на 13%;
  • в Киеве — на 12%.
Ранее Finance.ua писал, что средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила 32,243 тыс. грн. В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаРабота
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