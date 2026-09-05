Зарплаты в производственном секторе растут: кому работодатели платят до 50 тыс. грн Сегодня 10:06 — Личные финансы

За какие рабочие профессии платят больше всего, Фото: magnific

За год в Украине выросли зарплаты работников в производственном секторе. Медианные выплаты наиболее повысились во Львовской области, а на некоторых рабочих должностях работодатели предлагают до 50 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Где и кому платят больше всего

В июле 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го больше всего медианные зарплаты в производственном сегменте повысились во Львовской области — на 42%.

Далее по темпам роста:

Хмельницкая область — +33%;

Закарпатская область — +31%;

Киев — +23%;

Киевская область — +18%.

Самые высокие зарплаты предлагают машинистам экскаватора — в среднем 50 тыс. грн в месяц. Это на 25% больше, чем годом ранее.

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Далее по уровню зарплаты идут монтажники, которым платят в среднем 43 750 грн (+25%) и сварщики — 40 тыс. грн (+14%).

При этом заметнее всего за год выросла медианная зарплата упаковщиков — на 39%, до 28 500 грн.

Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:

электрик — 34 250 грн (+14%);

конструктор, маляр — 35 000 грн (+17%);

токарь — 31 500 грн (+5%);

комплектовщик — 30 000 грн (+9%);

разнорабочий — 27 500 грн (+10%);

швея, портной — 27 000 грн (+20%).

Для сравнения, медианная зарплата по всем вакансиям на OLX Работа в Украине составила 30 500 грн.

В каких регионах стало больше вакансий

Спрос работодателей на производственных работников также менялся в зависимости от региона.

Больше всего за год количество объявлений в категории «Производство / рабочие специальности» выросло в Киевской области — на 24%. В Закарпатской области прирост составил 23%, а во Львовской — 18%.

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Больше вакансий стало в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).

Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).

В некоторых регионах количество вакансий сократилось:

в Херсонской области — на 53%;

в Сумской — на 25%;

в Полтавской — на 15%;

Ровенской и Винницкой — на 13%;

в Киеве — на 12%.

32,243 тыс. грн. В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн. Ранее Finance.ua писал , что средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила. В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн.

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