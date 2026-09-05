Зарплаты в производственном секторе растут: кому работодатели платят до 50 тыс. грн

За год в Украине выросли зарплаты работников в производственном секторе. Медианные выплаты наиболее повысились во Львовской области, а на некоторых рабочих должностях работодатели предлагают до 50 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Где и кому платят больше всего
В июле 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го больше всего медианные зарплаты в производственном сегменте повысились во Львовской области — на 42%.
Далее по темпам роста:
Хмельницкая область — +33%;
Закарпатская область — +31%;
Киев — +23%;
Киевская область — +18%.
Самые высокие зарплаты предлагают машинистам экскаватора — в среднем 50 тыс. грн в месяц. Это на 25% больше, чем годом ранее.
Больше вакансий стало в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).
Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой и Николаевской областях (по +4%).
В некоторых регионах количество вакансий сократилось:
в Херсонской области — на 53%;
в Сумской — на 25%;
в Полтавской — на 15%;
Ровенской и Винницкой — на 13%;
в Киеве — на 12%.
Ранее Finance.ua писал, что средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила 32,243 тыс. грн. В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн.