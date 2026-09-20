Кому чаще всего предлагают работу: список востребованных профессий Сегодня 10:18 Собеседование на работу, Фото: magnific

С начала года Государственная служба занятости предложила своим клиентам почти 315 тысяч вакансий примерно по 4000 профессий. Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих, водителей и продавцов, тогда как меньше всего предложений было для генетиков, почвоведов, историков и представителей ряда других узкопрофильных профессий.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

В каких сферах было больше всего вакансий

Отмечается, что за 8 месяцев услугами службы воспользовались 484 тысяч соискателей работы, среди которых 107 тысяч — люди старше 55 лет.

Средняя продолжительность поиска работы без учета периода прохождения профессионального обучения составила 42 дня.

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Больше всего предложений работы зафиксировали среди профессий в сфере торговли и услуг почти 59 тысяч.

Меньше всего вакансий работодатели предлагали квалифицированным работникам сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства — 7,9 тысяч вакансий.

В общей сложности клиентам службы занятости работодатели предлагали работу почти по 4 тысячам разных профессий. Среди самых популярных:

подсобный рабочий,

водитель автотранспортных средств,

продавец продовольственных товаров,

повар,

бухгалтер,

специалист государственной службы,

охранник,

сестра медицинская,

учитель заведения общего среднего образования,

швея,

администратор,

сторож.

Меньше всего вакансий предлагались искателям с такими специальностями как генетик, почвовед, историк, социолог, модельер и юрист-международник.

Также среди редких предложений — работа полиграфолога, заведующего рынка, страхователя, диск-жокея, кукольника, киоскера, сатураторника и копировщика.