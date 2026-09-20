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Кому чаще всего предлагают работу: список востребованных профессий

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Собеседование на работу
Собеседование на работу, Фото: magnific
С начала года Государственная служба занятости предложила своим клиентам почти 315 тысяч вакансий примерно по 4000 профессий. Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих, водителей и продавцов, тогда как меньше всего предложений было для генетиков, почвоведов, историков и представителей ряда других узкопрофильных профессий.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

В каких сферах было больше всего вакансий

Отмечается, что за 8 месяцев услугами службы воспользовались 484 тысяч соискателей работы, среди которых 107 тысяч — люди старше 55 лет.
Средняя продолжительность поиска работы без учета периода прохождения профессионального обучения составила 42 дня.
Больше всего предложений работы зафиксировали среди профессий в сфере торговли и услуг почти 59 тысяч.
Меньше всего вакансий работодатели предлагали квалифицированным работникам сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства — 7,9 тысяч вакансий.
В общей сложности клиентам службы занятости работодатели предлагали работу почти по 4 тысячам разных профессий. Среди самых популярных:
  • подсобный рабочий,
  • водитель автотранспортных средств,
  • продавец продовольственных товаров,
  • повар,
  • бухгалтер,
  • специалист государственной службы,
  • охранник,
  • сестра медицинская,
  • учитель заведения общего среднего образования,
  • швея,
  • администратор,
  • сторож.
Меньше всего вакансий предлагались искателям с такими специальностями как генетик, почвовед, историк, социолог, модельер и юрист-международник.
Также среди редких предложений — работа полиграфолога, заведующего рынка, страхователя, диск-жокея, кукольника, киоскера, сатураторника и копировщика.
До этого Finance.ua отмечал, что традиционный рабочий день в офисе уже не единственный способ организации труда. Украинское законодательство разрешает работодателям и работникам использовать несколько гибких форматов работы. В частности, можно работать по гибкому или нефиксированному графику, дома или дистанционно.
Подробнее читайте здесь: От гибкого графика к работе из дома: какие форматы работы доступны украинцам
По материалам:
Finance.ua
Работа
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