Дефицита продуктов не будет, но цены возрастут — эксперт Сегодня 09:16 Стоимость продуктов может вырасти на 10–15%, Фото: magnific

рф не сможет оставить Украину без продуктов, но цены могут вырасти примерно на 10−15%.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Дефицита не будет, но цены возрастут

«Что бы враг ни пытался сделать, какие бы он ни создавал проблемы с бомбардировкой и уничтожением, ему не удастся оставить украинцев без продуктов питания», — сказал эксперт.

По его словам, продукты будут, и не нужно волноваться о том, что нам чего-то не будет хватать.

«Другая проблема, что удары по логистике создают трудности с доставкой, и это приводит к определенным задержкам. Но сегодня и производитель, и ритейл диверсифицируются с точки зрения размещения продукции, переходят от прямых поставок от производителя к ритейлу в магазин», — объяснил Марчук.

В то же время, он добавил, что цены на продукты могут вырасти примерно на 10−15%. Импортная продукция также будет дорожать.