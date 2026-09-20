0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицита продуктов не будет, но цены возрастут — эксперт

50
Стоимость продуктов может вырасти на 10–15%
Стоимость продуктов может вырасти на 10–15%, Фото: magnific
рф не сможет оставить Украину без продуктов, но цены могут вырасти примерно на 10−15%.
Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Дефицита не будет, но цены возрастут

«Что бы враг ни пытался сделать, какие бы он ни создавал проблемы с бомбардировкой и уничтожением, ему не удастся оставить украинцев без продуктов питания», — сказал эксперт.
По его словам, продукты будут, и не нужно волноваться о том, что нам чего-то не будет хватать.
«Другая проблема, что удары по логистике создают трудности с доставкой, и это приводит к определенным задержкам. Но сегодня и производитель, и ритейл диверсифицируются с точки зрения размещения продукции, переходят от прямых поставок от производителя к ритейлу в магазин», — объяснил Марчук.
В то же время, он добавил, что цены на продукты могут вырасти примерно на 10−15%. Импортная продукция также будет дорожать.
Ранее Finance.ua писал, как сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, цены на продукты будут расти по всей Украине, однако пока нет предпосылок для подорожания продовольствия больше, чем в пределах 2,5% из-за перестройки логистики торговыми сетями.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems