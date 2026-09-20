Дефицита продуктов не будет, но цены возрастут — эксперт
рф не сможет оставить Украину без продуктов, но цены могут вырасти примерно на 10−15%.
Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Дефицита не будет, но цены возрастут
«Что бы враг ни пытался сделать, какие бы он ни создавал проблемы с бомбардировкой и уничтожением, ему не удастся оставить украинцев без продуктов питания», — сказал эксперт.
По его словам, продукты будут, и не нужно волноваться о том, что нам чего-то не будет хватать.
«Другая проблема, что удары по логистике создают трудности с доставкой, и это приводит к определенным задержкам. Но сегодня и производитель, и ритейл диверсифицируются с точки зрения размещения продукции, переходят от прямых поставок от производителя к ритейлу в магазин», — объяснил Марчук.
В то же время, он добавил, что цены на продукты могут вырасти примерно на 10−15%. Импортная продукция также будет дорожать.
Ранее Finance.ua писал, как сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, цены на продукты будут расти по всей Украине, однако пока нет предпосылок для подорожания продовольствия больше, чем в пределах 2,5% из-за перестройки логистики торговыми сетями.
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