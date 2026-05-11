В Раде рассказали об условиях новых контрактов для военнослужащих: какие бонусы и отсрочки предусмотрены

Украинским военнослужащим стали присылать проекты новых контрактов, ранее анонсированных президентом Украины Владимиром Зеленским и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Документы предусматривают новую систему финансового стимулирования военных.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Какие выплаты предусматривают контракты

В проектах контрактов предлагается ввести новую матрицу выплат и денежного довольствия. В частности:
  • базовую ежемесячную выплату для рядового состава — от 30 тыс. грн;
  • ежегодное вознаграждение за заключение контракта — 27 тыс. грн;
  • ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта — 10 тыс. грн;
  • выплату за взятие противника в плен — 250 тыс. грн;
  • выплату за уничтожение противника — 25 тыс. грн;
  • выплату за захват позиций — 40 тыс. грн в день;
  • выплату за восстановление позиций — 20 тыс. грн в день;
  • выплату за выполнение задач на линии боевого столкновения — 8,7 тыс. грн в день.

Сроки контрактов

Проекты предусматривают два варианта заключения контрактов:
  • сроком на один год для действующих военнослужащих, которые проходят службу в боевых ротах;
  • сроком от двух лет и больше для всех категорий военнослужащих и граждан.

На первом этапе контракты предлагают заключать с военнослужащими основные боевые подразделения боевых воинских частей до уровня роты включительно. Речь идет, в частности, о механизированных, мотопехотных, штурмовых, десантно-штурмовых подразделениях, морской пехоте и силах специальных операций.
На втором этапе с военнослужащими других подразделений боевых воинских частей, а также воинских частей ВМС, беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии, авиации, зенитных ракетных войск и радиотехнических войск.
На третьем этапе контракты планируется заключать с военнослужащими органов военного управления, частей логистики, поддержки, медицинских подразделений, ТЦК и СП, военных вузов и других структур.

Отсрочка после увольнения

Отдельно в проектах контрактов предусмотрено право на отсрочку от мобилизации после увольнения со службы для военнослужащих, заключающих контракт сроком от двух лет.
Предлагается применять расчет: один месяц выполнения боевых задач равен трем месяцам отсрочки.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в том числе в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.
Алена Листунова
