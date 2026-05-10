Поручительство по кредиту: какие финансовые риски берет на себя поручитель Сегодня 16:11 — Личные финансы

Договор поручительства: согласие имеющее финансовые последствия, Фото: magnific

Многие украинцы соглашаются стать поручителями по кредиту друзей или родственников. В то же время, поручительство — это не формальность, а полноценное юридическое обязательство, которое может привести к финансовой ответственности в случае неуплаты долга.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Какую ответственность несет поручитель

Договор поручительства — это документ, согласно которому один человек гарантирует кредитору выполнение должником его обязательств. Поручительство может распространяться как на весь долг, так и только на его часть.

Поручителем может быть один человек или сразу несколько.

Если заемщик перестает выполнять свои обязательства, кредитор вправе потребовать погашения долга от поручителя.

Это означает, что поручитель может быть обязан уплатить не только основной долг, но проценты, штрафы и убытки.

Права и обязанности поручителя

После получения требования от кредитора поручитель должен уведомить об этом должника, а в случае предъявления к нему иска — подать ходатайство о привлечении должника к участию в деле.

Он также имеет право выдвигать все возражения, которые мог бы заявить сам должник.

Читайте также Как оформить доверенность за пределами Украины

Если поручитель выполняет обязательства вместо должника, к нему переходят права кредитора, включая право требовать возмещения расходов.

Когда прекращается поручительство:

после выполнения основного обязательства;

по истечении срока действия поручительства;

если после наступления срока исполнения обязательства кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;

если долг был передан другому должнику, а поручитель не согласился за него отвечать дальше;

если кредитор не обратился с требованием к поручителю в установленные сроки (обычно 3 года).

Специалисты отмечают, если условия кредита изменились и поэтому увеличилась ответственность должника, поручитель отвечает лишь в пределах старых условий (до изменений).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.