Что влияет на зарплату украинского IT-специалиста в 2026 году Сегодня 21:04 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине в 2026 году оценивается примерно в 28 тыс. грн в месяц или около 680 долларов. В то же время медианный доход в IT-секторе остается в несколько раз выше. Самые высокие средние зарплаты в украинском IT получают специалисты на руководящих технических должностях — отвечающие за технологическую стратегию и развитие компаний.

Опыт перестал быть единственным критерием

Опыт работы остается одним из ключевых факторов, влияющих на уровень дохода. Однако сам по себе он уже не гарантирует высокую зарплату.

Сегодня уровень компенсации в IT зависит от нескольких факторов — знания английского языка, специализации, типа компании, коммуникационных навыков и формата работы.

Английский язык повышает рыночную стоимость

Знание английского на уровне Upper-Intermediate или Advanced часто автоматически повышает рыночную стоимость специалиста на 300−500 долларов даже для среднего уровня.

Причина в том, что международные команды и иностранные заказчики обычно предлагают выше зарплаты и лучше условия труда. Без английского доступ к таким вакансиям существенно ограничивается.

Специализация и технологии

Не все профессии в IT оплачиваются все равно. К примеру, React-разработчик, QA Manual (ручное тестирование) и Data Engineer (специалист с системами обработки данных) могут иметь совершенно разные зарплатные диапазоны. Чем сложнее направление и чем меньше сильных кандидатов на рынке, тем выше ставка.

Тип компании

Важную роль играет и место работы:

аутсорсинговые компании часто имеют стабильный поток проектов и вакансий;

продуктовые компании обычно предлагают более высокие зарплаты, бонусы, медицинское страхование и более длинную перспективу роста;

сартапы несут больше рисков, зато могут давать долю в бизнесе или опционы.

Soft skills

Технических знаний уже недостаточно. Умение вести коммуникацию, презентовать свои решения, брать ответственность и понимать бизнес-задачу все чаще определяет разницу между зарплатой в 2500 и 4 тыс.+ долларов. Компаниям нужны не просто исполнители, а люди, умеющие работать в команде и продвигать продукт.

Локация и remote-работа

Регион все еще влияет на уровень предложений: Киев, Львов или международные хабы часто дают более высокие ставки. В то же время дистанционный формат фактически стер часть географических барьеров. Сегодня можно жить в Луцке или Ужгороде и работать на киевскую или зарубежную компанию с соответствующей зарплатой.

Портфолио важнее диплома

Для многих работодателей реальные кейсы важнее формального образования. Профиль на GitHub с собственными проектами, взносы в open-source, готовые продукты или сильное портфолио часто убеждают рекрутера быстрее, чем диплом университета.

Детальнее о том, сколько зарабатывают ІТ-специалисты в 2026 году, рассказываем в статье «Зарплаты айтишников в 2026: сколько платят» .

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что если в 2023 году опытные разработчики могли рассчитывать на рост доходов, то по состоянию на 2026 год уровень зарплат в большинстве категорий существенно снизился. Единственной стабильной остается одна категория — начинающие с опытом до одного года. Их медианная зарплата сохраняется на уровне $500.

Также мы писали , что с начала 2026 года по середину апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. По меньшей мере, половина кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами. В 2025 году этот показатель составлял 10−40 контактов, а в начале 2024 года — 10−50. В среднем кандидаты в этом году отправляли около 10 отзывов и получали 4 предложения.

