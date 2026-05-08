Что влияет на зарплату украинского IT-специалиста в 2026 году

Средняя зарплата в Украине в 2026 году оценивается примерно в 28 тыс. грн в месяц или около 680 долларов. В то же время медианный доход в IT-секторе остается в несколько раз выше. Самые высокие средние зарплаты в украинском IT получают специалисты на руководящих технических должностях — отвечающие за технологическую стратегию и развитие компаний.
Опыт работы остается одним из ключевых факторов, влияющих на уровень дохода. Однако сам по себе он уже не гарантирует высокую зарплату.
Сегодня уровень компенсации в IT зависит от нескольких факторов — знания английского языка, специализации, типа компании, коммуникационных навыков и формата работы.
Английский язык повышает рыночную стоимость
Знание английского на уровне Upper-Intermediate или Advanced часто автоматически повышает рыночную стоимость специалиста на 300−500 долларов даже для среднего уровня.
Причина в том, что международные команды и иностранные заказчики обычно предлагают выше зарплаты и лучше условия труда. Без английского доступ к таким вакансиям существенно ограничивается.
Специализация и технологии
Не все профессии в IT оплачиваются все равно. К примеру, React-разработчик, QA Manual (ручное тестирование) и Data Engineer (специалист с системами обработки данных) могут иметь совершенно разные зарплатные диапазоны. Чем сложнее направление и чем меньше сильных кандидатов на рынке, тем выше ставка.
Тип компании
Важную роль играет и место работы:
аутсорсинговые компании часто имеют стабильный поток проектов и вакансий;
продуктовые компании обычно предлагают более высокие зарплаты, бонусы, медицинское страхование и более длинную перспективу роста;
сартапы несут больше рисков, зато могут давать долю в бизнесе или опционы.
Soft skills
Технических знаний уже недостаточно. Умение вести коммуникацию, презентовать свои решения, брать ответственность и понимать бизнес-задачу все чаще определяет разницу между зарплатой в 2500 и 4 тыс.+ долларов. Компаниям нужны не просто исполнители, а люди, умеющие работать в команде и продвигать продукт.
Локация и remote-работа
Регион все еще влияет на уровень предложений: Киев, Львов или международные хабы часто дают более высокие ставки. В то же время дистанционный формат фактически стер часть географических барьеров. Сегодня можно жить в Луцке или Ужгороде и работать на киевскую или зарубежную компанию с соответствующей зарплатой.
Портфолио важнее диплома
Для многих работодателей реальные кейсы важнее формального образования. Профиль на GitHub с собственными проектами, взносы в open-source, готовые продукты или сильное портфолио часто убеждают рекрутера быстрее, чем диплом университета.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что если в 2023 году опытные разработчики могли рассчитывать на рост доходов, то по состоянию на 2026 год уровень зарплат в большинстве категорий существенно снизился. Единственной стабильной остается одна категория — начинающие с опытом до одного года. Их медианная зарплата сохраняется на уровне $500.
Также мы писали, что с начала 2026 года по середину апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. По меньшей мере, половина кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами. В 2025 году этот показатель составлял 10−40 контактов, а в начале 2024 года — 10−50. В среднем кандидаты в этом году отправляли около 10 отзывов и получали 4 предложения.