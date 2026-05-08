4,33 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в ЕС: где больше всего (инфографика)

По состоянию на 31 марта 2026 года 4,33 миллиона граждан, уехавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС.
По сравнению с концом февраля 2026 года общее количество лиц из Украины, находившихся под временной защитой, уменьшилось на 68 980 человек (-1,6%), пишет Евростат.

Страны ЕС, принимающие наибольшее количество людей

  • Германия (1 274 955 человек; 29,4% от общего количества людей в ЕС).
  • Польша (961 405 человек; 22,2%).
  • Чехия (379 820 человек; 8,8%).
Среди стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 14 странах и уменьшилось в 13 странах.
Наибольший рост

Наблюдался в Германии (+7480; +0,6%), Испании (+2665; +1,0%) и Румынии (+2125; +1,0%).

Наиболее существенное уменьшение

Зафиксировано в Италии (-30 365; -47,4%) из-за одновременного истечения срока действия большого количества разрешений в конце месяца, связанного с процедурой ежегодного возобновления разрешений.
Далее следуют Чехия (-19 810; -5,0%) и Финляндия (-8080; -10,2%).
Наивысшее соотношение количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (34,8), Польше (26,3) и Словакии (26,2), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.

Кому давали защиту

По состоянию на 31 марта 2026 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС.
  • Взрослые женщины составили 43,3% от общего числа людей.
  • Несовершеннолетние составляли около трети (30,1%).
  • Взрослые мужчины составляли не более четверти (26,6%) от общего количества.
Finance.ua писал, что Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.
Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с Европейским комиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.
Улютин подчеркнул, что для Украины важно избежать правовой неопределенности и различных подходов к украинским гражданам, которые из-за войны вынужденно находятся в странах Европейского Союза.
«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и ​​наших Вооруженных Сил», — отметил Улютин.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
