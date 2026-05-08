Согласно документу, наймодатель имеет право инициировать расторжение договора и выселение жильцов без предоставления другого жилья, если доходы семьи позволяют самостоятельно арендовать квартиру или дом вне фонда социального жилья.
При этом конкретный фиксированный уровень дохода законодательство не устанавливает. В каждом случае показатель рассчитывается отдельно — в зависимости от прожиточного минимума и стоимости аренды жилья в конкретном населенном пункте.
Как определяют «порог состоятельности»
Специалисты привели пример для семьи из трех человек, проживающих в Чернигове.
В 2026 году прожиточный минимум составляет 3209 грн. К этому прибавляют ориентировочную стоимость аренды жилья на одного человека. Для Чернигова этот показатель составляет около 5625 грн. Таким образом, условный «порог состоятельности» для использования социального жилья составляет около 8834 грн на одного человека.
Если фактический доход члена семьи ниже этого показателя, семья считается нуждающейся в социальном жилье. Если же доход превышает порог, местные власти могут настаивать на расторжении договора найма.
Специалисты также отмечают, что согласно Постановлению Кабмина № 1253 орган местных властей должен устанавливать минимальную стоимость аренды квадратных метров жилья. Исполком Черниговского городского совета эту обязанность исполнил. Итак, в нашем примере использованы актуальные показатели из решения уполномоченного органа.
Однако, к сожалению, на практике часто местные власти вовремя не обнародуют в общем доступе эти данные или размещаются уже устаревшие показатели. В таких случаях лучше обращаться в городские советы с запросом на получение публичной информации.