ВПЛ могут выселить из соцжилья из-за доходов — когда это возможно Сегодня 16:02 — Личные финансы

Деньги в руках

Внутренне перемещенные лица, проживающие в социальном жилье, могут лишиться права пользования им в случае роста доходов семьи.

Об этом рассказали специалисты « Юридического советчика для ВПЛ », объяснив, в каких случаях местные власти могут инициировать расторжение договора найма.

Когда ВПЛ могут лишиться права на социальное жилье

Юристы объясняют, что порядок пользования социальным жильем регулируется постановлением Кабмина № 682.

Согласно документу, наймодатель имеет право инициировать расторжение договора и выселение жильцов без предоставления другого жилья, если доходы семьи позволяют самостоятельно арендовать квартиру или дом вне фонда социального жилья.

При этом конкретный фиксированный уровень дохода законодательство не устанавливает. В каждом случае показатель рассчитывается отдельно — в зависимости от прожиточного минимума и стоимости аренды жилья в конкретном населенном пункте.

Как определяют «порог состоятельности»

Специалисты привели пример для семьи из трех человек, проживающих в Чернигове.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3209 грн. К этому прибавляют ориентировочную стоимость аренды жилья на одного человека. Для Чернигова этот показатель составляет около 5625 грн. Таким образом, условный «порог состоятельности» для использования социального жилья составляет около 8834 грн на одного человека.

Читайте также Какое жилье планируют покупать украинцы в 2026 году — результаты опроса

Если фактический доход члена семьи ниже этого показателя, семья считается нуждающейся в социальном жилье. Если же доход превышает порог, местные власти могут настаивать на расторжении договора найма.

Специалисты также отмечают, что согласно Постановлению Кабмина № 1253 орган местных властей должен устанавливать минимальную стоимость аренды квадратных метров жилья. Исполком Черниговского городского совета эту обязанность исполнил. Итак, в нашем примере использованы актуальные показатели из решения уполномоченного органа.

Однако, к сожалению, на практике часто местные власти вовремя не обнародуют в общем доступе эти данные или размещаются уже устаревшие показатели. В таких случаях лучше обращаться в городские советы с запросом на получение публичной информации.

Читайте также Как проверить место в очереди на финансирование жилья для ВПЛ с ВОТ

Как органы власти проверяют доходы

В «Юридическом советчике для ВПЛ» отмечают, что органы местного самоуправления ежегодно проверяют доходы жителей социального жилья.

Для этого учитываются:

справки о доходах нанимателя и членов его семьи;

информация об имуществе, находящемся в собственности семьи.

В каких еще случаях могут выселить из социального жилья

Помимо роста доходов договор найма могут расторгнуть и по другим причинам.

В частности, основаниями могут быть:

приобретение или получение другого жилья;

предоставление недостоверной информации о доходах;

неуплата за жилье в течение шести месяцев;

систематическое нарушение правил проживания;

порча жилья или использование его не по назначению;

нарушение условий договора после письменного предупреждения.

В случае отказа добровольно освободить жилье, выселение возможно только по решению суда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.