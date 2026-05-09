Как военному оформить доверенность на пользование банковским счетом

Личные финансы
Мужчина с банковской картой в руках, Фото: magnific
Во время службы военнослужащие имеют ограниченный доступ к банковским сервисам и связи, что затрудняет решение финансовых вопросов. В таких случаях одним из практических решений является оформление доверенности, позволяющей другому лицу распоряжаться счетом.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Кто может быть представителем

Представитель по доверенности может получать информацию о счетах, снимать средства, совершать переводы, оплачивать счета, открывать или закрывать счета, а также подавать заявления и подписывать необходимые документы от имени владельца.
Доверенным лицом может стать любой совершеннолетний дееспособный человек. Можно определить одного или нескольких представителей.

Чем доверенность отличается от дополнительной карты

Дополнительная карта дает только доступ к средствам, тогда как доверенность охватывает более широкий спектр юридических действий и не требует вашего личного присутствия для оформления карты.

Как оформить доверенность

Доверенность состоит в произвольной форме, но обязательно должна содержать:
  • данные доверителя и представителя;
  • реквизиты счета;
  • четкий список возможностей;
  • срок действия (при необходимости), дату и место составления;
  • подписи сторон.
Важно максимально конкретно определить, какие действия разрешены представителю.

Кто может удостоверить доверенность

Кроме нотариуса документ могут удостоверить командиры воинских частей, должностные лица местного самоуправления, руководители или врачи военных медучреждений, а также уполномоченные работники банков.
Специалисты отмечают, что доверенности, удостоверенные командирами или медицинскими учреждениями, имеют такую ​​же юридическую силу, как и нотариальные.
На что обратить внимание:
  • доверенность может быть срочной или бессрочной;
  • удостоверение командиром — бесплатное;
  • для пользования доверенностью представителю понадобятся паспорт и РНУКНП.
По материалам:
Finance.ua
