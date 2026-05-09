Украинцы чаще покупают онлайн как способ снизить стресс: как война меняет потребительские привычки

Украинцы ищут быстрые и доступные способы поддержать эмоциональный баланс на фоне истощения полномасштабного российского вторжения. Одним из таких вариантов становится онлайн-шоппинг. Возможность совершать покупки где угодно и когда-либо помогает восстановить ощущение нормальности и получить положительные эмоции.
Об этом свидетельствует новая волна ежегодного исследования Gradus.
Онлайн-шоппинг как быстрый источник эмоций
69% респондентов в 2026 году сообщают о низком уровне энергии. Это формирует новые модели поведения, где люди ищут быстрые способы эмоционального восстановления.
Одним из таких инструментов становится онлайн-шоппинг. При этом уменьшается чувство вины за импульсивные траты — потребление постепенно превращается в инструмент эмоциональной саморегуляции.
Ежегодно доля украинцев, совершающих покупки онлайн, увеличивается примерно на 4−5%.
Сейчас 56% опрошенных осуществляют онлайн-заказ несколько раз в месяц или чаще, из них 19% еженедельно. В то же время, только 3% респондентов вовсе не пользуются онлайн-каналами.
Что ценят пользователи на онлайн-платформах
Ключевыми критериями выбора остаются рациональные факторы: выгодные цены, широкий выбор и удобный пользовательский опыт.
Но за ними все отчетливее просматривается эмоциональная мотивация: в ситуации хронического стресса именно простота, доступность и мгновенное удовольствие делают онлайн-шоппинг особенно привлекательным для потребителя.
Ранее Finance.ua писал, что на пятый год великой войны наблюдаются изменения в потребительском поведении украинцев: часть населения рационально и осторожно подходит к расходам, в то время как другая пытается сохранять привычный уровень потребления.
Аналитики разделили украинцев на четыре группы по модели потребления:
Стратегические накопители. 21% потребителей экономят, тщательно планируют расходы и формируют запасы на будущее.
Импульсивные гедонисты. 23% опрошенных украинцев ориентируются на эмоции и удовольствие «здесь и сейчас», не откладывая жизнь на потом.
Рациональные оптимизаторы. 27% также контролируют расходы, однако делают это без существенных изменений в привычном образе жизни.
Свободные потребители. 29% респондентов не подвержены экономии и стремятся сохранять привычный уровень расходов, несмотря на внешние обстоятельства.