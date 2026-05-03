Що змінилося у споживчій поведінці українців під час війни

Як українці витрачають під час війни
На пʼятий рік великої війни спостерігаються зміни у споживчій поведінці українців: частина населення раціонально та обережно підходить до витрат, тоді як інша намагається зберігати звичний рівень споживання.
Про це свідчить дослідження споживчих звичок українців, проведене Gradus.

Як розподіляються споживачі

Аналітики розділили українців на чотири групи за моделлю споживання.
Стратегічні накопичувачі. 21% споживачів економлять, ретельно планують витрати та формують запаси «на майбутнє».
Імпульсивні гедоністи. 23% опитаних українців орієнтуються на емоції та задоволення «тут і зараз», не відкладаючи життя на потім.
Раціональні оптимізатори. 27% також контролють витрати, однак роблять це без суттєвих змін у звичному способі життя.
Вільні споживачі. 29% респондентів не схильні до економії та прагнуть зберігати звичний рівень витрат, попри зовнішні обставини.
Підхід до витрат серед українців у 2026 році
Що впливає на вибір товарів

Під час вибору товарів українці, перш за все, звертають увагу на ціни, знижки та вигідні пропозиції.
Другий рівень пріоритетів займають зручність і економія часу, а також простота взаємодії з брендами.
Водночас зростає значення емоційної складової: частина споживачів очікує чесної комунікації, емпатії та соціальної відповідальності бізнесу.
Основні фактори, що впливають на вибір товарів
Раніше Finance.ua писав, що витрати українців продовжують зростати. При цьому більшість громадян намагаються контролювати бюджет.
78% українців витрачають більше, ніж минулого року. Тоді як лише 13% намагаються економити і скоротили свої витрати. Ще 9% витрачають так само, як раніше.
Для порівняння, у 2025 році показники були майже аналогічні: 76% витрачали більше, 14% економили, 10% — без змін.
За матеріалами:
Finance.ua
