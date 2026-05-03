Що змінилося у споживчій поведінці українців під час війни

На пʼятий рік великої війни спостерігаються зміни у споживчій поведінці українців: частина населення раціонально та обережно підходить до витрат, тоді як інша намагається зберігати звичний рівень споживання.
Про це свідчить дослідження споживчих звичок українців, проведене Gradus.
Як розподіляються споживачі
Аналітики розділили українців на чотири групи за моделлю споживання.
Стратегічні накопичувачі. 21% споживачів економлять, ретельно планують витрати та формують запаси «на майбутнє».
Імпульсивні гедоністи. 23% опитаних українців орієнтуються на емоції та задоволення «тут і зараз», не відкладаючи життя на потім.