0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

7 причин, чому роботодавці не відповідають на резюме

Особисті фінанси
15
Чому роботодавці не відповідають на резюме
Чому роботодавці не відповідають на резюме
Відсутність відповідей від роботодавця — це не випадковість. За словами експертів, якщо кандидати не отримують фідбек, проблема найчастіше полягає у підході до пошуку роботи.
Фахівці budni.robota.ua розповідають про найпоширеніші причини ігнорування з боку роботодавців.

Чому вас ігнорують роботодавці

Резюме написане «для всіх»

Надсилати універсильне резюме — одна з найпоширеніших помилок. У середньому рекрутер проглядає резюме протягом 7 секунд, і якщо документ не відповідає вимогам вакансії, його закривають.
Читайте також
Шаблонні формулювання та відсутність конкретних досягнень знижують шанси кандидата.
Що робити? Фахівці рекомендують адаптувати резюме під кожну вакансію, використовувати формулювання з опису посади та замість переліку обов’язків акцентувати на конкретних досягненнях.

Відсутній або формальний супровідний лист

Не варто ігнорувати cover letter або дублювати у нього резюме. Супровідний лист — це можливість пояснити мотивацію та показати, чому кандидат підходить саме цій компанії.
Що робити? Коротко опишіть, що вас зацікавило у вакансії, яку цінність ви принесете і чому подаєтеся саме зараз.

Невідповідність рівня позиції

Проблемою може бути як завищена, так і занижена оцінка власного досвіду. Якщо кандидат не відповідає хоча б більшій частині вимог вакансії, його резюме просто відсіють. У другому випадку виникає недовіра до вашого позиціонування.
Читайте також
Що робити? Відгукуйтесь на вакансії, якщо відповідаєте щонайменше 70% вимог. Якщо менше ніж 50% - спочатку закрийте прогалини або шукайте перехідну роль.

Вас відсіяв ATS ще до рекрутера

Багато компаній використовують автоматизовані системи відбору резюме. Вони можуть не розпізнати документ, якщо в ньому відсутні ключові слова або він має складну структуру.
Що робити? Використовуйте слова з опису вакансії та дотримуйтеся простого оформлення — без таблиць, колонок і нестандартних шрифтів, які можуть не зчитуватися системами ATS.

Цифровий профіль кандидата

Сьогодні рекрутери звертають увагу на соцмережі кандидатів. Суперечливий контент, агресивні коментарі та відсутність активності можуть сформувати негативне враження ще до співбесіди.
Читайте також
Що робити? Перевірте, що з’являється у пошуку за вашим ім’ям. За потреби видаліть або відредагуйте контент, який може викликати запитання на співбесіді. У LinkedIn активуйте статус Open to Work, повністю заповніть профіль і діліться матеріалами, пов’язаними з вашою професією.

Відсутність рекомендацій

«Рекомендації надам за запитом» — стандартна фраза, яка не працює. А контакти людей, які не готові вас активно рекомендувати або не мають авторитету в галузі, можуть навіть нашкодити.
Що робити? Заздалегідь домовтеся з 2−3 людьми, які можуть конкретно розповісти про ваш вклад і результати. Попереджайте їх перед кожним потенційним дзвінком від рекрутера.

Пасивна позиція

Коротке нагадування про інтерес до вакансії часто допомагає повернути увагу рекрутера.
Що робити? Через 5−7 днів нагадайте про себе і уточніть статус. Наприклад, напишіть: «Хочу переконатися, що моє резюме дійшло, і підтвердити свій інтерес до позиції».
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems