ОВГЗ против депозитов и валюты: эксперт объяснил, где украинцам выгоднее держать сбережения в 2026 году

Несмотря на ожидаемое умеренное удешевление гривны до 45 гривен за доллар до конца года, гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются выгоднее валютных депозитов. Причины — более высокая доходность и отсутствие налогообложения.
Об этом рассказал глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко в интервью «РБК-Украина».
Почему ОВГЗ остаются привлекательными
Традиция держать сбережения в долларах остается устойчивой среди украинцев. Но оправдана ли она сегодня? По мнению Александра Мартыненко из ICU — ответ не столь однозначный.
«Ставки доходности ОВГЗ сейчас привлекательнее банковских депозитов, а гривневые ОВГЗ привлекательнее валютных депозитов — даже если принимать во внимание ожидаемое нами ослабление гривны», — отметил экономист.
Дополнительный аргумент в пользу облигаций госзайма — налоговые льготы. В отличие от банковских депозитов и вложений в инвестиционные фонды, ОВГЗ не облагаются налогами, что повышает их реальную доходность.
Мартыненко советует ориентироваться на три валюты — гривну, доллар и евро — держа в них примерно равные доли в зависимости от личных планов расходов. В частности, для тех, кто планирует поездки в Европу, долю евро стоит увеличить.
Среди инструментов хранения средств экономист выделяет:
ОВГЗ — наиболее привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;
Банковские депозиты — удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;
Инвестиционные фонды — дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогом;
Золото — может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической «безопасной гавани».
В то же время, ICU прогнозирует умеренное удешевление гривны — примерно на 6% с начала года, до уровня 45 гривен за доллар на конец 2026 года.
При этом, по словам Мартыненко, резких валютных потрясений не ожидается: международные резервы НБУ будут оставаться на уровне около 50 млрд. долларов, а регулятор будет продолжать поддерживать рынок интервенциями.