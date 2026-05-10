ОВГЗ против депозитов и валюты: эксперт объяснил, где украинцам выгоднее держать сбережения в 2026 году

Почему гривневые облигации лучше валюты
Несмотря на ожидаемое умеренное удешевление гривны до 45 гривен за доллар до конца года, гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются выгоднее валютных депозитов. Причины — более высокая доходность и отсутствие налогообложения.
Об этом рассказал глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко в интервью «РБК-Украина».

Почему ОВГЗ остаются привлекательными

Традиция держать сбережения в долларах остается устойчивой среди украинцев. Но оправдана ли она сегодня? По мнению Александра Мартыненко из ICU — ответ не столь однозначный.
«Ставки доходности ОВГЗ сейчас привлекательнее банковских депозитов, а гривневые ОВГЗ привлекательнее валютных депозитов — даже если принимать во внимание ожидаемое нами ослабление гривны», — отметил экономист.
Дополнительный аргумент в пользу облигаций госзайма — налоговые льготы. В отличие от банковских депозитов и вложений в инвестиционные фонды, ОВГЗ не облагаются налогами, что повышает их реальную доходность.
Мартыненко советует ориентироваться на три валюты — гривну, доллар и евро — держа в них примерно равные доли в зависимости от личных планов расходов. В частности, для тех, кто планирует поездки в Европу, долю евро стоит увеличить.
Среди инструментов хранения средств экономист выделяет:
  • ОВГЗ — наиболее привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;
  • Банковские депозиты — удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;
  • Инвестиционные фонды — дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогом;
  • Золото — может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической «безопасной гавани».
В то же время, ICU прогнозирует умеренное удешевление гривны — примерно на 6% с начала года, до уровня 45 гривен за доллар на конец 2026 года.
При этом, по словам Мартыненко, резких валютных потрясений не ожидается: международные резервы НБУ будут оставаться на уровне около 50 млрд. долларов, а регулятор будет продолжать поддерживать рынок интервенциями.

По материалам:
РБК-Україна
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
