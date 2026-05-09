Почему могут отказать в апостиле на налоговых документах

Правила апостилирования налоговых документов
Для использования налоговых документов за границей, их нужно удостоверить путем проставления апостиля. Однако в процедуре могут отказать. Среди наиболее распространенных причин: ошибки в оформлении документов, их состояние или несоответствие установленным требованиям.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какие документы следует подать для оформления

ГНС имеет полномочия удостоверять официальные документы, относящиеся к ее компетенции.
Для получения апостиля нужно подготовить:
  • оригинал документа или его надлежащим образом заверенную копию;
  • квитанцию ​​об оплате услуги или документ об освобождении от уплаты (или заверенную копию);
  • заявление от лица, подающего следующие документы.
Стоимость услуги по проставлению апостиля составляет 51 гривну.

В каких случаях могут отказать в проставлении апостиля

Не удается получить апостиль, если документ не соответствует образцу или форме, установленному на дату его выдачи, или в нем не хватает обязательных реквизитов.
Также основанием для отказа может стать ненадлежащее состояние документа — если он поврежден (текст невозможно прочитать), написан карандашом, передан по факсу или содержит исправления или дописки.
Апостиль не проставляется, если документ не относится к тем, которые ГНС уполномочена удостоверять.
Специалисты также могут отказать в предоставлении услуги, если документ вызывает подозрение на подделку или по техническим причинам невозможно проверить образцы подписей или отпечатки печатей.
Есть категории документов, которые вообще не подлежат апостилированию:
  • нормативно-правовые акты и их копии;
  • разъяснения и правовые заключения по применению нормативно-правовых актов;
  • документы в формате переписки.
По материалам:
Finance.ua
