Почему могут отказать в апостиле на налоговых документах

Для использования налоговых документов за границей, их нужно удостоверить путем проставления апостиля. Однако в процедуре могут отказать. Среди наиболее распространенных причин: ошибки в оформлении документов, их состояние или несоответствие установленным требованиям.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Какие документы следует подать для оформления
ГНС имеет полномочия удостоверять официальные документы, относящиеся к ее компетенции.
Для получения апостиля нужно подготовить:
оригинал документа или его надлежащим образом заверенную копию;
квитанцию об оплате услуги или документ об освобождении от уплаты (или заверенную копию);
заявление от лица, подающего следующие документы.
Стоимость услуги по проставлению апостиля составляет 51 гривну.
В каких случаях могут отказать в проставлении апостиля
Не удается получить апостиль, если документ не соответствует образцу или форме, установленному на дату его выдачи, или в нем не хватает обязательных реквизитов.
Также основанием для отказа может стать ненадлежащее состояние документа — если он поврежден (текст невозможно прочитать), написан карандашом, передан по факсу или содержит исправления или дописки.