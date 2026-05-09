Почему могут отказать в апостиле на налоговых документах Сегодня 18:13 — Личные финансы

Правила апостилирования налоговых документов, Фото: magnific

Для использования налоговых документов за границей, их нужно удостоверить путем проставления апостиля. Однако в процедуре могут отказать. Среди наиболее распространенных причин: ошибки в оформлении документов, их состояние или несоответствие установленным требованиям.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какие документы следует подать для оформления

ГНС имеет полномочия удостоверять официальные документы, относящиеся к ее компетенции.

Для получения апостиля нужно подготовить:

оригинал документа или его надлежащим образом заверенную копию;

квитанцию ​​об оплате услуги или документ об освобождении от уплаты (или заверенную копию);

заявление от лица, подающего следующие документы.

Стоимость услуги по проставлению апостиля составляет 51 гривну.

В каких случаях могут отказать в проставлении апостиля

Не удается получить апостиль, если документ не соответствует образцу или форме, установленному на дату его выдачи, или в нем не хватает обязательных реквизитов.

Также основанием для отказа может стать ненадлежащее состояние документа — если он поврежден (текст невозможно прочитать), написан карандашом, передан по факсу или содержит исправления или дописки.

Читайте также В Дію добавили выписку о несудимости с апостилем

Апостиль не проставляется, если документ не относится к тем, которые ГНС уполномочена удостоверять.

Специалисты также могут отказать в предоставлении услуги, если документ вызывает подозрение на подделку или по техническим причинам невозможно проверить образцы подписей или отпечатки печатей.

Есть категории документов, которые вообще не подлежат апостилированию:

нормативно-правовые акты и их копии;

разъяснения и правовые заключения по применению нормативно-правовых актов;

документы в формате переписки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.